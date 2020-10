‘Nederland meet in kwestie Erdogan met twee maten’

De aangifte van de Turkse president Erdogan tegen Geert Wilders gaat ver, misschien wel te ver. Desondanks vinden veel Nederlandse Turken dat premier Rutte, net als de Franse president Macron, de hand in eigen boezem moeten steken. De spotprenten over Erdogan zouden zij moeten veroordelen.

Vorige week zei Erdogan dat Macron ‘psychische hulp’ nodig had, nadat bekend werd dat de Franse president maatregelen wil nemen om moslimextremisme tegen te gaan. Zaterdag publiceerde Geert Wilders een spotprent van Erdogan, afgebeeld met een bom op zijn hoofd. Daarop reageerde Erdogan op zijn beurt met aangifte tegen Wilders, wegens ‘belediging van het staatshoofd’. Die aangifte was volgens premier Rutte ‘onacceptabel’. Dinsdag deed het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo nog een duit in het zakje door Erdogan als de profeet Mohammed af te beelden.

Volgens Muhsin Köktas, Turkse Nederlander en voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid, vinden veel Turkse Nederlanders dat Nederland met twee maten meet. “We veroordelen wat president Erdogan zegt over president Macron, maar een beledigende cartoon die Geert Wilders maakt vinden we wel acceptabel. Dan staan we opeens op voor de vrijheid van meningsuiting.”

Het beledigen van Erdogan ligt gevoelig bij de Turkse gemeenschap in Nederland, zegt Köktas. “Het maakt niet eens zo veel uit of iemand fan van hem is of niet. Hij is het staatshoofd van Turkije, en het staatshoofd beledig je niet.” Volgens Köktas zou het goed zijn als Rutte wat meer aandacht had voor het gezichtspunt van de ruim 400.000 Turken in Nederland. “Zeg dat je begrip hebt voor onze kant van de zaak, en zeg tegen Wilders dat hij te ver gaat. Om respect te krijgen moet je ook respect tonen.”

Pesten

Dat onder Turkse Nederlanders het gevoel leeft dat er met twee maten wordt gemeten bevestigt ook Mehmet Yamali, medewerker van de Turkse Fatih-moskee in Amsterdam. Tegelijkertijd signaleert hij dat er angst is om over dit onderwerp te spreken. “In Nederland zien we vrijheid van meningsuiting als het hoogste goed. Als je zegt ‘ik vind die spotprenten onsmakelijk’, dan voelt dat bijna alsof je in de oorlog zei dat je achter de Duitsers stond.”

De meeste Turkse Nederlanders zijn gewoon voor de vrijheid van meningsuiting, het gaat hen met name om de manier waarop kritiek wordt geuit, zegt Yamali. “Ze zien de spotprenten vooral als pesten, als iets onbeleefds. Je mag iemand bekritiseren, of zelfs haten, maar uit die kritiek dan wel op een beleefde manier. De spotprenten horen daar niet bij.”

En de aangifte die Erdogan heeft gedaan tegen Geert Wilders, gaat dat niet te ver? “Het gaat zeker heel ver”, zegt Yamali. “Het was beter geweest als Erdogan daar geen aandacht aan had geschonken.” Köktas denkt daar anders over. “Het is misschien niet netjes van Erdogan. Maar is het netjes dat Wilders hem zomaar een terrorist mag noemen? Of een tiran? Het is niet raar dat daar een reactie op komt. Maar dat vinden we dan opeens onacceptabel.”

Uiteindelijk is het allemaal een politiek spelletje, zegt Yamali. “Macron en Wilders willen zich voordoen als grote verdedigers van de vrijheid van meningsuiting, met het oog op de verkiezingen. Rutte doet mee, hij is bang dat er stemmen naar Wilders gaan. Erdogan zit in een soortgelijke positie: hij wil ook zijn achterban tevreden stellen. Zo lokken ze elkaar allemaal uit de tent.”

