Nederland levert Kiev twee Patriot-lanceerinrichtingen

Nederland stuurt twee Patriot-lanceerinrichtingen en een aantal bijbehorende raketten naar Oekraïne. Dat heeft minister Ollongren van defensie vrijdag aan de Tweede Kamer laten weten. Eerder had premier Rutte, tijdens zijn bezoek aan Washington, al een Patriotbijdrage toegezegd. Daarmee sluit Nederland zich aan bij een Amerikaans-Duits initiatief met hetzelfde zware luchtafweersysteem.

De krijgsmacht beschikt nu over drie complete en parate Patriotsystemen. Het is een geavanceerd en kostbaar systeem (alleen al één raket kost enkele miljoenen euro’s) waarvoor een lange opleiding is vereist. Een honderdtal Oekraïense militairen gaat daarvoor naar de Verenigde Staten. Ook Nederland zal Patriot-trainingen geven.

Een forse aderlating voor de krijgsmacht

De Patriot-levering betekent een forse aderlating voor de krijgsmacht. “Om de te leveren delen van het Patriot-systeem te vervangen, maakt Nederland afspraken met de VS om het vervangingstraject te versnellen”, zo schrijft Ollongren in de Kamerbrief.

De minister maakte de Nederlandse bijdrage ook bekend tijdens groot internationaal overleg op de Amerikaanse vliegbasis in het Duitse Ramstein. Daar spraken de defensieministers of hun vertegenwoordigers van zo’n vijftig landen (al dan niet Navo-lid) over nieuwe wapensteun aan Kiev.

Duitsland twijfelt nog over tanks

Enorme internationale druk ten spijt heeft Duitsland nog steeds geen knoop doorgehakt over het leveren van Leopard-2-tanks aan Oekraïne. De nieuwe minister van defensie Boris Pistorius (SPD) zei dat daarvoor verder intern overleg nodig is in Berlijn.

Een aantal landen heeft al een extra stap gezet in die leveranties, met zwaarder materieel dan eerder geleverd. Zo sturen de Britten Challengertanks. De Oekraïense president Zelenski vraagt al langere tijd om tanks. Hij deed dat, per videoverbinding, opnieuw aan de aanwezigen in Ramstein. “Terreur laat geen discussie toe”, zo bracht hij zijn frustratie over het westerse getalm onder woorden.

‘Het Kremlin kijkt naar ons’

Ook de Amerikaanse defensieminister Lloyd Austin, die het Ramsteinoverleg voorzat, onderstreepte het belang van deze oorlogsfase. “Dit is niet het moment om te verslappen. Het is juist tijd om dieper te graven. Het Oekraïense volk kijkt naar ons. Het Kremlin kijkt naar ons.”

Wapenleveranties aan Oekraïne gebeuren niet in Navo-verband: elk land neemt zijn eigen beslissingen, in samenspraak met bondgenoten. Pistorius verzette zich tegen de beeldvorming dat Duitsland de dwarsligger is in het sturen van tanks. “De indruk die af en toe opdoemt, dat er een verenigde coalitie is en dat Duitsland in de weg staat, is verkeerd.”

De Verenigde Staten laten een nieuwe batterij aan zware wapens aanrukken, maar weigeren vooralsnog hun Abramstanks naar Oekraïne te sturen. Het argument van Washington is dat de Europese Leopard- en Challengertanks makkelijker inzetbaar zijn in het oorlogsgebied dan de Abramsvoertuigen. Die vereisen meer onderhoud en verbruiken enorm veel brandstof. Eerder deze week wekten de Duitsers nog de suggestie dat zij alleen Leopards willen vrijgeven als de Amerikanen hun Abramstanks sturen.

Enkele Europese landen, waaronder Finland en Polen, willen hun (Duitse) Leopards beschikbaar stellen, maar hebben daarvoor Duitse toestemming nodig. Nu Berlijn zo lang twijfelt, overwegen sommige landen om die Duitse toestemmingseis te negeren.

Moskou niet onder de indruk

In Moskou is schamper gereageerd op het nieuwe westerse wapengekletter en de discussies daarover. “We hebben herhaaldelijk gezegd dat zulke leveranties in de kern niets zullen veranderen”, aldus Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov. “Ze zullen de problemen voor Oekraïne en de Oekraïense bevolking alleen maar vergroten.” Peskov sprak van een westers ‘dramatisch waanidee dat Oekraïne kan slagen op het slagveld’.

Intussen heeft Frankrijk, van oudsher een terughoudend Navolid, bekendgemaakt dit decennium fors meer te investeren in defensie. President Macron deed een voorstel voor 413 miljard euro extra in de jaren 2024-2030, een stijging van ongeveer een derde. Frankrijk legt daarbij de nadruk op nucleaire afschrikking. Naar verwachting zal het land in 2025 voldoen aan de Navonorm van 2 procent (aandeel van de defensiebegroting in het nationaal inkomen).

