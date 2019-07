Nieuws Defensie

Nederland koopt extra F35-straaljagers

De eerste Nederlandse F35 op een Amerikaanse luchtmachtbasis. Beeld ANP David McNew

Nederland zal acht of negen extra F35-straaljagers kopen. Minister van defensie Ank Bijleveld zegt in een interview met deze krant dat ze op deze manier het grootste deel van de in totaal 1,5 miljard euro wil besteden die het kabinet in de recente voorjaarsnota uittrok voor de krijgsmacht.