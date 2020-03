Nederland is nog één stap verwijderd van een totale lockdown

Nog weinig houvast in maatregelen

Sommige sectoren en organisaties puzzelden vanavavond nog op de gevolgen van de aangescherpte maatregelen van het kabinet. Andere zijn blij dat er na een week hoofdbrekens eindelijk duidelijkheid is.

De Algemene Nederlandse Kappers Organisatie (Anko) bijvoorbeeld, had ‘een helleweek’, zegt woordvoerder Gonny Eussen. Maandag adviseerde de kappersvereniging haar leden de deuren te sluiten omdat het advies om anderhalve meter afstand te houden in een kapperszaak niet vol te houden is. Tot het RIVM ineens zei dat naar de kapper gaan nog best kon.

“Toen kregen we wel een lichte hartverzakking”, aldus Eussen. Hoe die twee aanwijzingen met elkaar verenigd moesten worden, bleef onduidelijk, tot het kabinet maandag besloot dat ‘contactberoepen’ als kappers of nagelstilisten hun deuren moeten sluiten. Eussen: “We zijn blij dat de knoop is doorgehakt.”

Ook paramedische beroepen werden genoemd. Die moeten volgens het kabinet alleen nog echt noodzakelijke zorg leveren. Een besluit dat het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie eerder op de dag al had genomen, zegt woordvoerder Pieter Vonk. “Niet omdat het kabinet dat zegt, maar omdat uit recente onderzoeken aanwijzingen komen dat mensen die nog geen klachten hebben, wel besmettelijk kunnen zijn.”

Fysiotherapie die kan wachten wordt voorlopig opgeschort, wie echt een behandeling nodig heeft, zal die in principe op afstand krijgen. Bijvoorbeeld via speciale computerprogramma’s. Als dat echt niet kan, zullen fysiotherapeuten in overleg met andere zorgverleners bepalen waar en hoe iemand het beste behandeld kan worden. Afhankelijk van hoe groot het risico op besmetting is, kan dat thuis zijn, op de praktijk of op een andere locatie.

Sportevenementen zullen tot 1 juni niet meer kunnen plaatsvinden. Ook alle competities blijven zeer waarschijnlijk stilliggen, van betaald voetbal tot amateursport. Voetbalbond KNVB vond het maandagavond nog te vroeg om te zeggen of dit betekent dat het lopende seizoen niet meer kan worden afgemaakt. De bond gaat dinsdag met de clubs in gesprek over de gevolgen voor het betaald voetbal. “Wij zijn nu in contact met de ministeries van sport en van justitie en veiligheid over wat dit betekent. Mag er niet gespeeld worden, ook niet getraind? Dat willen we eerst weten”, zegt een woordvoerder.

Ook voor de Markthal in Rotterdam zijn de gevolgen nog niet duidelijk. Een woordvoerder kon vanavond nog niet zeggen of de deuren zullen sluiten. Dat is goed mogelijk, omdat het kabinet ook bijeenkomsten van minder dan honderd mensen heeft verboden. Die grens was eerder reden dat de Markthal kon openblijven terwijl de Rotterdamse zaterdagmarkt werd afgeblazen, tot woede van de kooplui.

Voor concertorganisator Mojo was de boodschap van het kabinet glashelder. Die had op de website onmiddellijk de lijst paraat van concerten in april en mei die nu ook geschrapt moeten worden. Voor de meeste concerten geldt dat naar een vervangende datum wordt gezocht.

Ook duidelijk is dat de viering van de bevrijding in Wageningen en het traditionele defilé aldaar niet doorgaan. Het Comité 4 en 5 mei beraadde zich maandagavond nog over het aanpassen van Dodenherdenking en bevrijdingsviering.

Hoewel er over de scholen nog geen beslissing is genomen ­– dat gebeurt op 6 april ­– riep vakbond CNV Onderwijs het kabinet meteen op de schoolexamens per direct te annuleren, in het belang van de gezondheid van onderwijspersoneel en leerlingen. Bij de Algemene Vereniging Schoolleiders kwamen veel vragen binnen over wat het voor scholen betekent dat mensen niet meer in groepen samen mogen komen, zegt voorzitter Petra van Haren. “Er is veel gezegd, maar er is ook nog veel onzeker.”

Dinsdag wordt waarschijnlijk een knoop doorgehakt over het al dan niet afnemen van de schoolexamens. Dat laat het ministerie van onderwijs weten.