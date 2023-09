Nederland heeft zijn asielcrisis aan zichzelf te danken, leert een nieuw Europees rapport

Nederland heeft zijn asielcrisis vooral te danken aan het eigen beleid, waarin opvangcentra snel zijn gesloten. Dat valt op te maken uit het jaarrapport van het Europese agentschap voor asielzaken, EUAA dat dinsdag verscheen.

In het rapport staan de gegevens over asiel en de aanpak ervan van alle Europese landen opgesomd. Nederland, zo blijkt uit vergelijkende cijfers, komt per hoofd van de bevolking uit op een lagere hoeveelheid asielzoekers dan het gemiddelde van de EU. Ook in absolute aantallen staat Nederland niet in de top 5 van landen die samen 70 procent van de vluchtelingen in 2022 heeft opgevangen.

Nederland drong aan op stevige maatregelen

Dat zijn opvallende gegevens, omdat de VVD migratie en asiel tot speerpunt van zijn verkiezingscampagne heeft gemaakt. Maar ook omdat de Nederlandse regering zich vorig jaar opwierp als de aanvoerder van een groep landen die in Europees verband aandrong op stevige maatregelen tegen de asielinstroom.

Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk, die ook deel uitmaakten van die groep, belandden eind 2022 wel in de top 5, met Spanje en Italië. In Duitsland vroegen 244.000 mensen asiel aan. Dat aantal was 25 procent hoger dan in 2021.

Gebrek aan stabiel opvangsysteem

In Nederland waren er 37.020 asielaanvragen, net iets meer dan in België. Vooral in Nederland en België ontstonden grote problemen met de opvang. In Nederland raakte het aanmeldcentrum in Ter Apel overbelast en in Brussel sliepen honderden asielzoekers maandenlang op straat.

Over Nederland schrijft het Europese asielagentschap dat de situatie deels het gevolg is van het constante openen en sluiten van centra en het gebrek aan een stabiel opvangsysteem met voldoende financiering.

Dat probleem is er nog altijd. “Er is geen structurele oplossing voor het tekort aan opvangplekken”, zo schrijft EUAA. Ook in de asielprocedures zijn flinke vertragingen geslopen, maar in 2022 kreeg ruim 80 procent van de aanvragers uiteindelijk een status.

Het agentschap noteert wel dat Nederland te maken had met een plotse stijging van het aantal asielaanvragen in 2022. Het waren er voor het eerst meer dan in 2016. In de hele EU kwamen in 2022 een miljoen asielzoekers aan, plus vier miljoen mensen uit Oekraïne. Zij worden niet als asielzoekers geregistreerd.

Geen bewijs ‘aanzuigende’ werking

Opvallend is dat een groot deel van de asielzoekers, 42.000 mensen, minderjarig is. Van hen komt twee derde uit Syrië. Relatief veel van de alleen reizende minderjarige asielzoekers gaan naar Nederland. Dat komt volgens een rapport van het Nederlandse ministerie van justitie uit juni 2022 doordat Nederland soepel omgaat met gezinshereniging.

Of dat echt zo is, valt nog te bezien. Juist dinsdag publiceerde het Verwey-Jonker instituut het resultaat van een onderzoek naar deze zogenaamde ‘aanzuigende werking’ van asielbeleid. Daar is geen wetenschappelijk bewijs voor, zo blijkt. Asielzoekers hebben vooral een voorkeur voor een bepaald land omdat ze er familie hebben wonen.

Nederland voert overigens ook niet de lijst van ontvangende landen voor minderjarigen aan. Daar staat Oostenrijk op de eerste plaats met 13.000 alleen reizende minderjarigen. Op de tweede plaats staat Duitsland, daarna Nederland, waar 4200 jongeren arriveerden. In Oostenrijk en Nederland zijn die aantallen nooit eerder zo hoog geweest.

Voor het jaar 2023 lijkt Nederland lager uit te komen dan in 2022. In de eerste zes maanden kwamen er 30.000 asielzoekers, waar dat een jaar eerder 31.000 was. In de EU als geheel steeg het aantal asielaanvragen opnieuw naar 519.000 in een half jaar.

