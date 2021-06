Nederland haalt mogelijk groep IS-vrouwen en kinderen uit Syrië

Het ministerie van Justitie en Veiligheid kan desgevraagd de melding van Doornbos nog niet bevestigen. Doornbos zegt op Twitter dat de overdracht van de groep zaterdagochtend zal plaatsvinden in Qamishli, dat in Oost-Syrië ligt vlakbij de Turkse grens.

#BREEK VOLGENS BRONNEN IN N-SYRIE IS EEN NEDERLANDSE DELEGATIE OP WEG NAAR KOERDISCH GEBIED IN SYRIE OM EEN GROEP VAN NEDERLANDSE #IS-VROUWEN EN KINDEREN OP TE HALEN EN NAAR NEDERLAND TE BRENGEN. OVERDRACHT V/D #IS'ERS ZAL MORGEN, ZATERDAG, PLAATSVINDEN OM 11.00 AM IN QAMISHLI. — Harald Doornbos (@HaraldDoornbos) 4 juni 2021

De terugkeer van de uitreizigers, Nederlanders die vertrokken naar het kalifaat van Islamitische Staat (IS), is een gevoelige politieke kwestie, zeker nu het kabinet demissionair is. Nog altijd verblijven er tientallen Nederlanders, vooral vrouwen en kinderen, in Koerdische opvangkampen in Noord-Syrië.

De coalitie is verdeeld over wat de Nederlandse overheid voor hen moet doen. D66 vindt het humanitaire argument van het lot van de kinderen het sterkst wegen, partijen als VVD en CDA hangen sterk aan het argument van de veiligheid, en willen voorkomen dat geradicaliseerde burgers terugkeren. Hun argument was steeds dat mét de kinderen ook de ouders mee kunnen komen, uit oogpunt van mensenrechten.

In 2019 spanden 23 IS-vrouwen een kort geding tegen de staat aan, om Nederland te dwingen hen met hun 56 kinderen op te halen uit gevangenkampen in Noord-Syrië. Ze verloren dit proces tot aan de Hoge Raad. Het is niet duidelijk of het nu om deze zelfde vrouwen gaat, of een gedeelte van de groep.

Kinderen daar geboren

Het ministerie van justitie heeft een redelijk goed beeld hoeveel Nederlandse vrouwen en kinderen er nog in Syrië zijn. Veel kinderen zijn daar geboren, gedurende de strijd die het land verscheurde. De vrouwen vertrokken destijds om zich bij terreurbeweging Islamitische Staat aan te sluiten. Toen die beweging in het nauw werd gebracht, belandden velen van hen in door Koerden bewaakte opvangkampen. Daar verblijven mensen met tientallen verschillende nationaliteiten.

De Koerden, en ook de Verenigde Naties, dringen er al jaren op aan dat landen hun burgers repatriëren. Nederland heeft altijd volgehouden geen Syriëgangsters op te halen uit het strijdgebied, omdat het daar te gevaarlijk zou zijn.

Opmerkelijk is dat Denemarken onlangs aankondigde dat het drie vrouwen die terreurbeweging IS steunen en hun kinderen wil terug te halen uit Syrië. Die ommekeer in het beleid volgt na toenemende druk van partijen waar de minderheidsregering, die een zeer streng migratiebeleid voert, op leunt. Zij zullen bij terugkeer berecht worden. Mochten er vrouwen naar Nederland terugkeren, dan wacht hen waarschijnlijk ook in Nederland een proces.

In de Kamer wordt ondertussen bezorgd gereageerd. “Als dit waar is hebben Kaag en Grapperhaus een groot politiek probleem”, twittert PVV-leider Geert Wilders. “Het is onacceptabel en onaanvaardbaar dat we de islamitische vijand van ISIS hierheen halen.” CDA-Kamerlid Anne Kuik wil “zo snel mogelijk opheldering”.

