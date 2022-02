Nederland gaat Oekraïne geweren, munitie en radars leveren

Met dit besluit geeft het kabinet gehoor aan het verzoek van Oekraïne om militaire steun in het licht van de dreiging aan de Oekraïens-Russische grens, zo staat er in een persbericht.

Wapenexport naar Oekraïne ligt politiek gevoelig. Vanuit Rusland is zware druk uitgeoefend - ook op Nederland - om het niet te doen. Enkele grote landen gingen al over tot wapensteun aan de voormalige sovjetrepubliek. De Britten zijn op dit moment een van de grootste leveranciers, maar ook Polen, Turkije, Denemarken, Tsjechië en de Baltische Staten dragen bij.

Minister Hoekstra: “De kern van de inzet van het kabinet blijft er nog steeds op gericht de situatie via dialoog en diplomatie te de-escaleren. Want het voorkomen van oorlog blijft de hoogste prioriteit. Tegelijk moet Oekraïne zich kunnen verdedigen tegen een mogelijke Russische gewapende aanval op eigen grondgebied. Daarom heeft het kabinet besloten deze militaire goederen te willen leveren aan Oekraïne.”

Dreiging Russische aanval

Eerder zegde Nederland al politieke en financiële toe in EU- en NAVO-verband. Ook steunt het Navo-operaties in de regio met de inzet van jachtvliegtuigen en ander materieel. Oekraïne is geen Navo-lid en kan dus niet louter op grond van het Navo-verdrag rekenen op steun.

Het ministerie van Defensie heeft aan de hand van het verzoek van Oekraïne een inventarisatie gemaakt van militaire goederen die aan het land kunnen worden geleverd. Deze lijst is vervolgens door het ministerie van buitenlandse zaken getoetst aan de acht criteria van het EU Gemeenschappelijk Standpunt over wapenexport.

Een van die criteria is dat landen geen wapens mogen leveren aan andere landen die een binnenlands conflict uitvechten. Het was te beargumenteren dat Oekraïne hier ook onder viel, waar in het oosten Oekraïense milities gesteund door Rusland strijden tegen het Oekraïense leger. Het kabinet geeft nu voorrang aan het argument dat Oekraïne een soeverein land is dat om steun kan vragen tegen de dreiging van buitenaf. Die dreiging van een Russische aanval liep de afgelopen weken hoog op.

Diplomatiek topoverleg dit weekend over Oekraïne

De spanning in en rond Oekraïne staat centraal op de internationale veiligheidsconferentie van München. De conferentie wordt al sinds 1963 gehouden en brengt leiders uit de politiek, economie en strijdkrachten bij elkaar in Hotel Bayerischer Hof. De conferentie in de Beierse hoofdstad loopt van vrijdagmorgen tot zondagmiddag.

De opzet van de conferentie is als vanouds om in ontspannen sfeer zonder protocollaire poespas ‘in dialoog te gaan voor vrede’. De conferentie is voornamelijk een platform voor landen van de NAVO en/of de EU, maar in de loop der jaren zijn er steeds meer landen uitgenodigd en aangeschoven. Het gaat tegenwoordig om circa 350 deelnemers uit ruim zeventig landen. Maar ontspanning lijkt dit jaar ver te zoeken. Rusland stuurt voor het eerst sinds 1991 geen officiële delegatie als gevolg van de spanningen met het Westen over Oekraïne.

Onder de deelnemers is de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris, die zaterdag na haar toespraak een onderonsje heeft met de Oekraïense president Volodimir Zelenski over de crisis in zijn land. Ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 gaan ook praten over Oekraïne tijdens de conferentie. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock is als gastvrouw de voorzitter. De G7 is een groep van invloedrijke westerse geïndustrialiseerde landen. De leden zijn Duitsland, Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan en de VS. De EU schuift ook aan maar is officieel geen lid.

Behalve Harris en Zelenski worden nog bijna dertig regeringsleiders of staatshoofden verwacht, onder wie de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. NAVO-chef Jens Stoltenberg, VN-chef António Guterres en de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zijn er ook.

Lees ook:

Grote woorden zetten conflict rond Oekraïne verder op scherp

De VS en Rusland beschuldigen elkaar over en weer van het opvoeren van de spanning rond Oekraïne.