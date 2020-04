Nederland gaat minder elektriciteit opwekken in kolencentrales

Het kabinet wil de elektriciteitsproductie in de overgebleven kolencentrales terugbrengen. Op deze manier hoopt minister Eric Wiebes (economische zaken en klimaat) tegemoet te komen aan het gerechtelijke Urgendavonnis. Bronnen in Den Haag bevestigen dat dit plan op tafel ligt, net als het scenario om één centrale helemaal te sluiten.

Het kabinet zal in onderhandeling gaan met de eigenaren van drie van de vier kolencentrales. De twee centrales op de Maasvlakte – in eigendom van Uniper en Riverstone – en de RWE-centrale in de Eemshaven komen hiervoor in aanmerking. De Amercentrale bij Geertruidenberg niet, omdat die ook huishoudens in de regio verwarmt.

Uit de onderhandelingen moet blijken met welke maatregel het kabinet het voordeligst uit is: het sluiten van een kolencentrale inclusief het afschalen van de productie van de overgebleven centrales, of de stroomproductie in alle centrales terugbrengen. Vorig jaar ging de Hemwegcentrale in Amsterdam al dicht.

Forse klappen door coronavirus

Afschaling van kolenstroom is niet de enige maatregel die het kabinet neemt om te voldoen aan ‘Urgenda’. Er wordt ook gekeken naar de 54 maatregelen die actiegroep Urgenda aanreikte aan het kabinet. Daarin staan maatregelen als het energieneutraal maken van huizen, inkrimpen van de veestapel, daken vergroenen en het stoppen met recreatief gebruik van lachgas.

Het kabinet moet dit jaar zo’n negen megaton CO2 besparen om de uitstoot een kwart terug te brengen ten opzichte van 1990. De rechter verplichtte de staat hiertoe, nadat Urgenda een zaak was begonnen. In hoger beroep en in cassatie hield die uitspraak stand. Als het kabinet niets zou doen, dan komt volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de CO2-reductie uit op zo’n 20 à 21 procent.

De Urgendaplannen lagen al klaar, maar vorige week liet minister Eric Wiebes (economische zaken en klimaat) weten dat ze vertraging hadden opgelopen. “Veel mensen, ook wij, hebben nu andere dingen te doen.” Volgens bronnen in de coalitie werd de presentatie van de plannen uitgesteld omdat nog bezien moet worden hoe ze in de begroting passen, nu de economie forse klappen krijgt door het coronavirus.

