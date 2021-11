Nederland gaat inderdaad op slot van 17.00 tot 5.00 uur

Het kabinet wil vanaf 17.00 uur de meeste sectoren in de samenleving stilleggen, zoals horeca, cultuur, niet-essentiële winkels en ook amateursport. Scholen kunnen openblijven. De maatregel moet op zondag ingaan en geldt voor drie weken. Dat meldt de NOS op basis van Haagse ingewijden. De ‘avondlockdown’, zoals het al is gaan heten, moet van vijf uur ’s avonds tot vijf uur ’s ochtends moet in Nederland de dramatische piek in de coronabesmettingen snel omlaag zien te brengen.

Vrijdagavond zullen premier Rutte en minister De Jonge deze plannen op de persconferentie bekendmaken. Er gaat volgens de eerste berichten wel een mondkapjesplicht gelden voor kinderen in de bovenbouw vanaf groep 6, net als in sommige andere Europese landen.

Het was tot vrijdagochtend onduidelijk wat de plannen van het kabinet zijn. Onder hoogspanning zijn diverse scenario’s tot het laatste moment tegen elkaar afgewogen, in een zoektocht naar maatregelen die snel effect moet geven. Anders dreigt voor volgende week mogelijk al ‘code zwart’ in de zorg.

‘Patiënten gaan mogelijk overlijden’

Sinds vrijdag gelden in de zorg de draaiboeken zoals tijdens het dieptepunt van de corona-epidemie van 2020. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge heeft de zogeheten ‘fase 2D’ afgekondigd. Planbare zorg wordt verder afgeschaald en kritieke planbare operaties kunnen worden uitgesteld om handen vrij te spelen voor zorg voor covidpatiënten en op de intensive cares. Ook wordt de hulp van Defensie ingeschakeld. De ic-capaciteit gaat omhoog naar 1150 bedden en vervolgens naar 1350 ic-bedden.

De Jonge bevestigt dat het ‘zeer wel mogelijk is’ dat andere patiënten gaan overlijden door het uitstellen van operaties. “Daarom is het ook een heel zwaar besluit om fase 2D af te kondigen”, zei hij vrijdag somber. “We hebben iedereen nodig om zorg te blijven leveren”, zegt De Jonge.

Het kabinet zinspeelde dagenlang op het sluiten van scholen, omdat dat de snelste methode is om de besmettingen omlaag te krijgen. De meeste besmettingen zijn bij schoolgaande kinderen en hun ouders. Maar het OMT heeft het kabinet donderdag met klem geadviseerd de scholen open te houden, vanwege de schade aan de mentale gezondheid van kinderen.

Premier Rutte en minister De Jonge geven vrijdag om 19.00 uur de persconferentie.

