Nederland gaat in maart niet één dag, maar drie dagen naar de stembus

De Tweede Kamerverkiezingen gaan er heel anders uitzien dan we gewend zijn. Minister Kajsa Ollongren van binnenlandse zaken wil de verkiezingen verdelen over drie dagen: 15, 16 en 17 maart. Daarnaast krijgen 70-plussers de mogelijkheid om per post te stemmen. Dat zei Ollongren vrijdag na afloop van de ministerraad.

Met de spreiding over meerdere dagen en het stemmen per post wil de minister ervoor zorgen dat het niet te druk wordt bij de stembureaus, en dat ouderen veilig hun stem kunnen uitbrengen. De maatregelen komen bovenop de ‘Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19’, waarover de Eerste Kamer komende dinsdag stemt. In die wet staan regels over onder meer het houden van anderhalve meter afstand en verplicht handen wassen bij binnenkomst in het stemlokaal. Kiezers mogen drie volmachtstemmen uitbrengen in plaats van twee. In de tijdelijke wet stond nog niets over het gespreid stemmen en briefstemmen.

‘Allerlei bronnen aanboren om vrijwilligers te vinden’

Gemeenten maken zich zorgen over de uitvoerbaarheid van het vroeg en per post stemmen, zegt Esther Verhoeff van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). “We begrijpen dat dit nodig is, maar het wordt organisatorisch een flinke uitdaging.” Stemlokalen moeten groot genoeg zijn om 1,5 meter afstand te kunnen houden, maar ze moeten ook goed toegankelijk zijn. Daardoor zullen een hoop locaties afvallen. Ook de bemensing wordt een probleem, voorziet Verhoeff. “Het was voorgaande jaren al moeilijk om voldoende vrijwilligers voor stembureaus te vinden. Nu moet het ook nog eens verspreid over meerdere dagen. En heb je eenmaal mensen gevonden, dan bestaat altijd het gevaar dat ze alsnog ziek worden.”

Vrijdagmiddag zei minister Ollongren ‘dat gemeenten dit aankunnen’, maar daarvoor zijn veel extra mensen nodig. “We gaan een grote campagne voeren om te zorgen dat mensen zich melden. Jongere mensen, studenten. We willen allerlei bronnen aanboren. Ik ben ervan overtuigd dat er veel enthousiasme is om dit te doen”, aldus de minister. Ze maakte bekend dat in gemeenten met minder dan 10.000 kiezers één lokaal open zal gaan op de maandag en de dinsdag voor de verkiezingen. Grotere gemeenten zullen op die dagen meer stembureaus openen, oplopend tot twintig in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Op 17 maart, de oorspronkelijke verkiezingsdag, zijn veel meer stemlokalen open.

Grotere invloed van exitpolls

Aalt Willem Heringa, directeur van het Montesquieu Instituut voor democratie, politiek en parlementaire besluitvorming, vindt het een goede zaak dat er straks ook vroeg en op afstand gestemd kan worden. Toch ziet hij ook nadelen, bijvoorbeeld bij het stemmen per post. “Je moet enorm veel regelen. Welke formulieren moet men straks invullen? Binnen welke termijn moet het binnen zijn? Laat je alle brieven naar Den Haag komen, of naar verschillende plekken? Of regel je het elektronisch?” Daarnaast bestaat altijd de kans dat er misbruik van wordt gemaakt. “Je weet nooit precies of de persoon die de brief invult ook daadwerkelijk die persoon is.”

Door het gespreid stemmen zullen peilingen bij het stembureau, oftewel exitpolls, een grotere invloed krijgen, voorspelt Heringa. “We zagen in voorgaande jaren ook al dat mensen in hun stemgedrag worden beïnvloed door peilingen halverwege de verkiezingsdag.” Als het mogelijk is om al op verkiezingsdag 2 een exitpoll-uitslag te geven, zullen mensen eerder stemmen op de partij die aan kop gaat. “Mensen stemmen graag op een succesvolle partij.”

Het zal nog een stevige klus worden om alles op tijd gereed te krijgen voor maart, denkt Heringa. “Het hele wetgevingstraject moet nog doorlopen worden, en daarna moeten gemeenten het nog gaan uitvoeren. Het is straks al november, en er komt nog een kerstreces. Dat zijn nog maar vier maanden.”

Lees ook:

Minister Ollongren: De verkiezingen gaan door, ook als er nog corona heerst

Ook als in het voorjaar nog steeds coronamaatregelen gelden, gaan de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 gewoon door, schrijft minister van binnenlandse zaken Kajsa Ollongren aan de Tweede Kamer.