Nederland gaat in lockdown: alleen levensmiddelenwinkels blijven open

Nederland gaat op slot. Het kabinet kondigt een volledige lockdown af die om middernacht ingaat. Alleen levensmiddelenwinkels en andere essentiële winkels zoals drogisterijen blijven open. De scholen, basis- en voortgezet onderwijs, gaan vanaf woensdag dicht. De lockdown geldt tot dinsdag 19 januari.

Dat bevestigen bronnen rond het kabinet. Kappers en nagelsalons sluiten, net als musea, sportscholen en bioscopen. Ook de maximale groepsgrootte wordt teruggebracht. Vanaf dinsdag zijn twee gasten toegestaan thuis, hoewel het kabinet bezoek ontraadt en mensen zal vragen zoveel mogelijk thuis te blijven. Voor kerst geldt een uitzondering. Gezinnen kunnen drie gasten ontvangen, zoals het kabinet eerder voorspiegelde.

Oud en nieuw

Ook oud en nieuw wordt zeer sober. Naar alle waarschijnlijkheid geldt dan ook het maximum van twee gasten. Van een avondklok, een maatregel die afgelopen weekend ook op tafel lag in het Catshuis, ziet het kabinet af. De vrees is dat zo’n ingrijpend middel het tegengestelde effect kan hebben en kan leiden tot kat-en-muisspellen tussen jongeren en de politie. Het OMT heeft het kabinet al gewaarschuwd dat een lockdown sociale onrust als gevolg kan hebben.

Toch kan het kabinet niet anders, zal premier Mark Rutte vanavond om 19:00 uur duidelijk maken tijdens zijn toespraak vanuit het Torentje. Duitsland stelde afgelopen weekend al een zware lockdown in. Burgemeesters in de grensregio vrezen daardoor een waterbedeffect van Duitsers die in Nederland kerstinkopen komen doen.

Daarnaast zijn de prognoses voor de ziekenhuizen zo slecht, dat hard ingrijpen onontkoombaar is. De in oktober afgekondigde ‘gedeeltelijke lockdown’ heeft nu al enige tijd zijn werking verloren. En omdat de situatie in Duitsland zo verslechtert, wordt het de komende weken waarschijnlijk ook onmogelijk om Nederlandse coronapatiënten over te brengen naar Duitse ziekenhuizen. In het voorjaar zorgde die maatregel nog voor enige verlichting voor de Nederlandse zorg.

