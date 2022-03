Nederland en andere EU-landen roepen burgers op: Ga niet vechten in Oekraïne

Maandag kwamen de justitie-bewindslieden van Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje, België, Duitsland en Luxemburg bij elkaar in Brussel. Namens Nederland was Dilan Yeşilgöz-Zegerius aanwezig. De zeven landen vormen samen de zogenaamde Vendôme-groep, een groep landen die samenwerkt in de strijd tegen terrorisme.

Maandag was het onderwerp, zoals bij de meeste regeringsvergaderingen tegenwoordig, Oekraïne. Ze spraken onder meer over het belang van het veiligstellen van getuigenissen van vluchtelingen, zodat die ooit van nut kunnen zijn bij het Internationaal Strafhof.

Oproep Zelenski

Maar ook bespraken ze het feit dat uit alle deelnemende landen inmiddels al tientallen avonturiers zijn afgereisd om met de Oekraïners mee te strijden. De Oekraïense president Volodimir Zelenski deed daar een maand geleden een oproep toe. De Oekraïense parlementariër Lesia Vasylenko vroeg bij EenVandaag specifiek aan Nederlanders zich te melden bij de ambassade in Den Haag, opdat ze ‘schouder aan schouder’ konden staan met Oekraïners.

Eerder al zei minister Hoekstra van buitenlandse zaken dat hij het burgers afraadt, onder meer omdat het reisadvies voor Oekraïne negatief is. Nu zeggen de zeven Europese landen dat ze allemaal hun burgers ‘ontraden om deel te nemen aan de gevechten’.

De Vendôme-groep is in 2019 opgericht na terroristische aanslagen in Parijs, Berlijn en Brussel, om de bestrijding van terrorisme beter te coördineren.

Lees ook:

‘Toen de invasie kwam, dacht ik: Ik ga, Oekraïne heeft hulp nodig’

Daniel Larsen is 26 en op weg naar Oekraïne om zich in te schrijven voor het vreemdelingenlegioen van dat land. “Ik sta in contact met zo’n veertig Amerikanen die ook komen”, zegt hij. “Ik ben de enige Deen.”