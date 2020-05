Nederland draait Caribische eilanden duimschroeven aan voor coronahulp

Nederland is bereid Curaçao, Sint-Maarten en Aruba te helpen om uit de coronacrisis te komen. Maar tegenover de zachte leningen die de eilanden kunnen krijgen, staan harde voorwaarden. Zo moeten politici, ambtenaren bestuurders van overheidsinstellingen salaris inleveren.

Deze eisen leiden tot een nieuw conflict tussen Nederland en de andere landen binnen het koninkrijk. Premier Silveria Jacobs van Sint-Maarten noemt het voorstel van staatssecretaris Raymond Knops (koninkrijksrelaties) een ‘indecent proposal’, een oneerbaar voorstel. De Curaçaose minister-president Eugene Rhuggenaath zegt ‘geen loopjongen’ van Nederland te zijn.

De crisis heeft ongenadig hard toegeslagen in het Caribische deel van het koninkrijk. Sinds half maart ligt het toerisme op Curaçao, Sint-Maarten en Aruba stil. Het commerciële vliegverkeer is opgeschort en de cruiseboten mogen niet aanmeren. Een groot deel van de bevolking is afhankelijk van het toerisme en heeft geen andere bron van inkomsten. De armoede groeit.

Een rij stevige eisen

Nederland heeft de eilanden begin april geholpen met enkele ‘zachte leningen'. Het was hulp voor de korte termijn, er is meer geld nodig. Het was de bedoeling dat de landen afgelopen vrijdag een akkoord zouden bereiken over een nieuwe ronde noodhulp. Maar het voorstel dat Knops deed in de Rijksministerraad zette kwaad bloed bij Sint-Maarten en Curaçao.

Staatssecretaris Raymond Knops van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties (CDA) bij aankomst op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad. Beeld ANP

In een vertrouwelijk document, in handen van deze krant, staat dat Knops bereid is om de drie eilanden in totaal 370 miljoen Antilliaanse gulden te lenen, omgerekend 190 miljoen euro. Nederland verbindt daar wel een rij stevige eisen aan. Ministers en parlementsleden moeten 25 procent van het totale pakket arbeidsvoorwaarden inleveren. Het betekent een forse salarisverlaging. Ambtenaren worden gekort met 12,5 procent. Voor topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector wordt een salarisplafond ingesteld, van maximaal 130 procent van het loon van de minister-president.

Daar bovenop stelt Knops eisen per eiland. Curaçao moet ‘zo spoedig mogelijk maximale transparantie’ bieden bij het financieel laten doorlichten van de overheidsinstellingen. Sint-Maarten dient de pensioenleeftijd van ambtenaren per 1 juli te verhogen van 62 naar 65 jaar.

Nog lang aan het financiële infuus van Nederland

Zo gebruikt Knops de crisis op de eilanden om al langer gewenste hervormingen door te drukken. In Nederland wordt al jaren gemopperd over de riante salarissen die politici op de Cariben zichzelf toe-eigenen. Op Sint-Maarten hebben de bestuurders de pensioenverhoging tot op heden met succes kunnen tegenhouden, maar zij staan inmiddels met de rug tegen de muur. Het geld uit Nederland is nodig om te overleven.

Aruba heeft dit weekend laten weten akkoord te gaan met de voorwaarden voor Nederlandse steun. De twee andere eilanden zijn zover nog niet, maar de druk om ook in de stemmen met het voorstel is groot. Curaçao en Sint-Maarten kampen met financiële tekorten en voorlopig zit de toerismesector nog op slot.

Uiterlijk woensdag moeten de eilanden uitsluitsel geven. Het is de verwachting dat de Caribische landen nog lang aan het financiële infuus van Nederland liggen. In juli praat Nederland met Curaçao, Sint Maarten en Aruba over liquiditeitssteun voor de langere termijn, want de noodhulp van 190 miljoen euro biedt slechts enkele weken verlichting.

