Nederland blijft nog drie weken langer op slot

Vijf weken lockdown hebben het coronavirus nog lang niet in het defensief gebracht. Het kabinet voelt zich gedwongen om er nog drie weken aan vast te plakken. Winkels moeten gesloten blijven. Ook voor de scholen gaat de lockdown langer duren.

Het hele pakket aan coronamaatregelen wordt verlengd, bevestigen bronnen in Den Haag. Het steunpakket voor bedrijven wordt verlengd en uitgebreid. Dinsdag wordt meer duidelijk, als premier Rutte en minister Hugo de Jonge een persconferentie geven.

Veel was er al niet meer over van de hoop dat er versoepelingen mogelijk zouden zijn na 18 januari, de dag waarop de huidige lockdown afloopt. De belangrijkste reden om de lockdown te verlengen is dat het aantal besmettingen nog steeds maar weinig afneemt. Nog meer reden tot zorg geeft de nieuwe, Britse variant van het virus die ook al in Nederland is opgedoken. Daar kwam vrijdag nog de tegenvaller bij dat ook de Zuid-Afrikaanse, eveneens zeer besmettelijke mutatie in Nederland is gesignaleerd.

Premier Rutte en de bij corona betrokken bewindslieden hakten zondag de knoop door, in overleg met RIVM-baas Jaap van Dissel. De noodzaak die het kabinet voelt om in te grijpen, blijkt uit de duur van de verlenging. Niet met twee weken, zoals eerder de denkrichting leek van deskundigen. Maar meteen met drie.

Vrees voor leerachterstanden

Ingrijpend is de sluiting van alle scholen, met nog eens drie weken extra. Ouders en leraren vinden de huidige schoolsluiting nu al bijna niet vol te houden, en vrezen leerachterstanden.

Over de middelbare scholen is het kabinet er wel uit: daar kan het niet anders dan om ze nog langer dicht te houden. Daarbij speelt ook mee dat de deskundigen van het RIVM hun eerdere adviezen hebben bijgesteld. Het idee dat middelbare scholieren een beperkte rol spelen in de overdracht van corona was een ‘vergissing’, zei kinderarts Karóly Illy tegen Nieuwsuur. Als de scholen weer open gaan, zullen ze strikt de anderhalve meter moeten naleven.

Voor basisscholen is nog niet helemaal duidelijk of die de volle drie weken dicht blijven. Het kan ook zijn dat het kabinet eerst nog nader advies inwint. Pas morgen is daarover meer duidelijkheid te verwachten. Premier Rutte zei vorige week nog dat hij de scholen weer open wilde zien. “Fysiek onderwijs blijft het beste voor de ontwikkeling van leerlingen.”

De beslissing valt het kabinet veel zwaarder dan eerdere lockdowns, omdat de economische en maatschappelijke gevolgen steeds heftiger worden. Bedrijven staan op omvallen. Getroffen sectoren kunnen rekenen op extra steun. De ministers van economische zaken, sociale zaken en financiën beraden zich wat er mogelijk is voor bedrijven. Minister Hoekstra van financiën zei zondag op televisie dat het kabinet “ruimhartig wil kijken wat nodig is, en wat er voor bepaalde sectoren nog extra moet”.

Steunpakketten

Hotelketen Van der Valk smeekt het kabinet al om de steunpakketten uit te breiden. Zonder extra hulp gaan de komende weken bedrijven kapot, is de vrees. De komende dagen bekijkt het kabinet of het genoeg is om de lockdown te verlengen, of dat er misschien ergens nog een schepje bovenop moet. Een van de vragen is of er aangescherpte regels moeten komen voor het maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen. Een avondklok, zoals België die heeft, lijkt niet aan de orde.

Drie weken extra het land op slot komt precies terwijl het vaccineren is begonnen. Premier Rutte waarschuwde vrijdag nog dat in andere landen zoals Duitsland en Engeland waar al flink gevaccineerd wordt, het aantal besmettingen nog steeds naar recordcijfers stijgt.

