Navo ziet China (naast Rusland) en de klimaatcrisis voor het eerst als serieuze dreigingen

Als een coronapatiënt die herboren het ziekenhuis verlaat, laat de Navo zich maandag aan de wereld zien. De loper voor het hoofdkwartier in Brussel blikkert in navoblauw, de leiders van de Navo-lidstaten blaken van zelfvertrouwen. Bijna alle dertig benadrukken ze uitvoerig de herwonnen eenheid in het bondgenootschap. De Amerikaanse president Joe Biden voorop, die een ‘rotsvaste toewijding’ aan de alliantie demonstreert.

Het is de eerste fysieke top van het grootste militaire bondgenootschap ter wereld sinds het uitbreken van de pandemie. Het is ook de eerste keer met Joe Biden, die met een achtdaagse reis door Europa laat zien hoeveel waarde hij hecht aan samenwerking. Vergeten lijken de uitspraken over een ‘hersendode alliantie’ (de Franse president Macron) of de sneren van Donald Trump richting bondgenoten. De Navo móet ook vooruitkijken, erkent secretaris-generaal Jens Stoltenberg, aanjager van het ambitieuze initiatief ‘Navo 2030’. De wereld heeft ondertussen niet stil gestaan. Nieuwe verstorende technologieën, cyberaanvallen, terrorisme en de klimaatcrisis: landen zijn er in hun eentje niet tegen opgewassen.

Vandaar dat Navo de kern van haar verdragstekst aanpast aan de moderne tijd. Artikel 5 gaat over collectieve zelfverdediging. Een aanval op één geldt als een aanval op allen, en voortaan kan die aanval ook een cyberaanval zijn.

Klimaatcrisis

De uitgestraalde eenheid kan alleen niet verhullen dat de toekomst van de ruim 70-jarige alliantie ‘uitdagingen’ biedt, zoals het in Navo-jargon heet. Als een van de laatste grote internationale organisaties lijkt de Navo oog te krijgen voor de gevolgen van de klimaatcrisis. De zeespiegelstijging die marinebases bedreigt, hittegolven die andere eisen stellen aan materieel, nieuwe conflicten door waterschaarste, de Navo moet er nog een concreet antwoord op verzinnen. Ook wil het de eigen CO2-uitstoot terugdringen – een niet geringe opgave in de vervuilende defensiesector.

Cyberspace en Azië

Dan zijn er de uitdagingen die buiten het traditionele terrein van de Navo liggen, zoals in cyberspace of in Azië. Pas twee jaar geleden noemde de Navo China voor het eerst op een top. Vandaag nemen belangrijke Navo-partners als de Britse Boris Johnson het woord koude oorlog nog net niet in de mond, maar China is overal. “A gigantic fact of life”, in het Eton-Engels van Johnson. “China komt steeds dichterbij”, zegt Stoltenberg. “We zien ze in cyberspace, we zien China in Afrika, en we zien dat China zwaar investeert in onze eigen kritieke infrastructuur.” Al interpreteert niet iedere Navo-partner die gevaren hetzelfde als de VS. Voor Europese leiders als bondskanselier Merkel en ook premier Rutte is China vooral strategisch handelspartner, al is er in die relatie geen plek meer voor naïviteit. Biden zal over dit verschil in inzicht dinsdag zeker doorpraten met de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen

Eensgezinder is de Navo over de dreiging die uitgaat van Rusland. Conflicten in Oekraïne, de Krim, aanvallen op oppositieleiders en Russische inmenging in verkiezingen deden de relatie met het Kremlin op het ‘laagste punt sinds het einde van de Koude Oorlog’ belanden, aldus Stoltenberg. Oekraïne krijgt op deze top steun toegezegd, maar niet het uitzicht op Navo-partnerschap waar het om vroeg.

Waar de Navo-bondgenoten na de terreuraanslagen van 11 september 2001 op de VS de rangen sloten en vervolgens twintig jaar lang een strijd uitvochten in Afghanistan, keert het zich nu dus nadrukkelijker tegen autocratische regimes van geopolitieke spelers van formaat. Rusland en China, waarbij die laatste nog net niet als tegenstander wordt gezien.

Versus Rusland ligt er een cruciale rol voor Turkije, het autocratische regime bínnen de Navo. In de wandelgangen werkten Biden en zijn collega's Merkel en Macron hard aan het normaliseren van de relatie met Erdogan. Het oprteden van Turkije in Syrië en Libië en de aankoop van een Russisch wapensysteem maakt dat de Navo de toekomst ook moet zoeken in het herstel van de eigen organisatie.

