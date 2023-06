Natuurherstelwet niet afgewezen, maar dat is dan ook alles

De natuurherstelwet, die tot spil is geworden van een politiek gevecht in het Europees parlement, is donderdagochtend vroeg niet verworpen. Maar er zijn nog vele hordes voordat Frans Timmermans, architect van de wet, hem kan invoeren.

Nederlandse Europarlementariërs Jan Huitema (VVD), Esther de Lange (CDA), Rob Roos en Rob Rooken van Ja21 hadden met anderen de verwerping van het voorstel van Eurocommissaris Frans Timmermans in stemming gebracht.

Dat voorstel haalde het niet. Van de 88 leden in de commissie-milieu van het Europees Parlement stemden er donderdag in Straatsburg 44 voor en 44 tegen het plan om de wet tegen te houden. Dat betekent nog niet dat het Europees Parlement nu kan beginnen met de onderhandelingen met de lidstaten over de wet, want er zijn nog meer hobbels te nemen voordat dat kan gebeuren.

De Natuurherstelwet is een wet die tot doel heeft om de natuur in Europa te versterken, zodat het continent weerbaarder is tegen droogte over wateroverlast. De bedoeling is dat lidstaten zelf plannen maken waarin ze vertellen op welke manier ze dat willen gaan doen. Voor Nederland is het de bedoeling dat het weinig verandering inhoudt, maar toch zijn Nederlandse politici van de rechterflank er sterk op tegen.

Vooral het CDA gelooft dat de wet door een rechter strenger kan worden uitgelegd dan hij is bedoeld. De partij is bovendien van mening dat burgers niet nog meer milieu- en natuurwetgeving kunnen verwerken. De VVD vreest vooral dat er door eventuele juridische procedures een nieuwe stikstofcrisis dreigt.

In de afgelopen weken heeft de Europese Commissie geprobeerd om tegemoet te komen aan de bezwaren van de christendemocraten, maar die blijven bij hun standpunt. Het woord ‘verslechteringsverbod’ dat veel wrevel wekte, werd een ‘inspanningsverplichting’, maar ook dat blijkt niet voldoende voor de Europese christendemocraten en een deel van de liberalen.

Hun strijd met de partijen aan de andere kant van het spectrum werd de afgelopen weken steeds feller, waardoor het moeilijker werd om compromissen te bereiken. Toch lijkt het erop dat daar de komende tijd opnieuw naar moeten worden gezocht, want ook het grootste deel van de voorgestelde compromisteksten werd met 44 tegen 44 stemmen verworpen.

De milieucommissie van het Europees Parlement was donderdagochtend uren bezig om honderden amendementen op de wet te verwerken. Later vandaag zullen ze kunnen analyseren wat de stemming betekent voor de toekomst van de natuurherstelwet.

De lidstaten moeten ook nog hun positie bepalen over deze wet. Dat doen ze volgens de agenda volgende week, maar mogelijk wordt dat nog later.

