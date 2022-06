Naftali Bennett vertrekt uit Israëlische politiek

Nog één stemming, en dan is het officieel: dan krijgt Israël nieuwe verkiezingen. De Knesset, het Israëlische parlement, is van plan donderdagochtend te stemmen om zichzelf te ontbinden, waarna de verkiezingen officieel zullen worden uitgeschreven. Het zal de vijfde stembusgang zijn in drie-en-een-half jaar.

Maar dat volgende hoofdstuk in Israëls politiek zal zich ontvouwen zonder een van de meest prominente spelers van de afgelopen jaren: Naftali Bennett, de man die het afgelopen jaar de rol van premier vervulde. Hij kondigde woensdag aan dat hij zich niet opnieuw verkiesbaar zal stellen. Het was Bennett die vorig jaar samen met zijn bonte coalitie oud-premier Benjamin Netanyahu van de troon stootte, nadat Netanyahu twaalf jaar lang het premierschap had vervuld.

Maar Bennett heeft geen zin om de strijd opnieuw aan te gaan, en doet nu een stap terug. “We hebben dit jaar bewezen dat mensen met verschillende meningen kunnen samenwerken”, zei Bennett in een korte toespraak, refererend aan zijn coalitie die links tot uiterst rechts besloeg. Maar die verschillen onderling veroorzaakten ook veel wrevel, en hebben uiteindelijk - in combinatie met het stoken van Netanyahu vanuit de oppositie - geleid tot een vroegtijdig einde van deze regering.

Zo viel Bennetts eigen partij Yamina de laatste maanden voor een groot deel uit elkaar door onderling geruzie. Meerdere van zijn partijgenoten stemden uit onvrede mee met de oppositie, waardoor de coalitie zijn meerderheid verloor, of liepen zelfs over naar de oppositiebanken. Bennett liet weten dat de nummer twee van de partij, Ayelet Shaked, de partij vanaf nu zal leiden. Maar de vraag is of Yamina met de volgende verkiezingen de kiesdrempel zal halen.

Bennetts aangekondigde vertrek betekent overigens niet dat hij gelijk van het politieke toneel verdwijnt: zo lang er nog geen nieuwe regering gevormd is zal hij aanblijven als alternatief premier, naast Yair Lapid, die, nadat de Knesset zich ontbindt, de nieuwe waarnemend premier zal worden.

