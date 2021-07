Nachtclubs dicht, afstand aan de bar: dit zijn de nieuwe coronaregels

Dit zijn de nieuwe maatregelen van het kabinet, geldend vanaf zaterdagochtend zes uur tot en met donderdag 13 augustus:

1. De horeca mag alleen gasten ontvangen met vaste zitplaats en op anderhalve meter afstand.

2. Alle horeca sluit om dagelijks om middernacht tot zes uur ’s ochtends. Live-optredens en harde muziek zijn verboden. Discotheken en nachtclubs gaan weer dicht.

3. Aan het credo ‘testen voor toegang’ in de horeca komt tot en met 13 augustus een einde. Zo konden mensen met een negatieve testuitslag een horecagelegenheid in, waar vervolgens de anderhalve meter niet gold. Dit beleid wordt nu als belangrijke oorzaak van oplopende besmettingen gezien, vrijdag bijna 7000.

4. Evenementen, culturele locaties en professionele sportwedstrijden mogen alleen publiek hebben als er een vaste zitplaats op anderhalve meter afstand kan worden gegarandeerd. De regel geldt ook voor publiek bij amateursport- en jeugdactiviteiten. Deze locaties mogen wél extra publiek ontvangen volgens het testen-voor-toegangbeleid, tot een maximum van twee derde van de totale capaciteit.

5. De toegangstest is vanaf zaterdag slechts 24 uur geldig. Dit was 40 uur. Evenementen, zoals festivals, mogen maximaal 24 uur duren.

6. Voor musea, winkels en kermissen verandert niets. Op deze locaties mag nog steeds één bezoeker per vijf vierkante meter naar binnen.

7. Het kabinet adviseert dringend om feestjes thuis ‘klein en beheersbaar’ te houden en de anderhalvemeterregel en andere hygiënemaatregelen streng in acht te nemen.

8. Voor de vakanties geldt: check altijd www.wijsopreis.nl voor de reisadviezen. Andere landen kunnen maatregelen voor Nederland nemen als het aantal besmettingen blijft oplopen, bijvoorbeeld verplicht reizen met digitaal coronacertificaat of een verplichte quarantaine bij aankomst. Testen voor vertrek blijft gratis voor ongevaccineerden.

Lees ook:

Eén kleur rood kan de formatie in de war schoppen (nee, niet het rood van PvdA)

Er is maar één kleur die de kabinetsformatie in de zomer van streek kan brengen. Die kleur is rood.