Na zwartgelakte dossiers kan Snel zich opmaken voor nieuw debat over de kinderopvangaffaire

Staatssecretaris Menno Snel (D66, financiën) kan zich opmaken voor een nieuwe confrontatie met de Tweede Kamer over de slepende kinderopvangaffaire. Gedupeerde ouders kregen de afgelopen dagen hun dossier van de Belastingdienst opgestuurd. Tot hun verbazing – en ergernis – bleken daar vele zwartgelakte pagina’s tussen te zitten.

Kamerleden reageren verontwaardigd op de onzichtbaar gemaakte informatie. SP’er Renske Leijten vindt het terecht dat ouders ‘woedend’ zijn. Deze mensen zijn in het verleden ten onrechte door de fiscus aangemerkt als fraudeur, waardoor ze werden gedwongen om toeslagen terug te betalen, soms met verstrekkende gevolgen voor gezinnen. Leijten: “Ze wilden weten waarom ze fraudeur zijn”. Ze is ervan overtuigd dat de Belastingdienst deze informatie niet wil delen met de ouders.

Ook Kamerleden van andere partijen zijn verbaasd. Leonie Sazias (50Plus): “Een enorme schande”. Opvallend is dat het onbegrip binnen de coalitie net zo groot is. Evert-Jan Slootweg (CDA): “Dit is bij de wilde spinnen af”. Helma Lodders (VVD): “Ik was ook verbijsterd toen ik het hoorde”. Eppo Bruins (ChristenUnie): “Dit zijn absurde taferelen”. Toch heeft de coalitie vooralsnog geen trek in een nieuw debat met de staatssecretaris, die een vorig treffen met de Kamer ternauwernood overleefde. Snel moet eerst nader toelichten waarom de Belastingdienst het nodig vond zoveel informatie voor de ouders weg te werken. Partijen suggereren dat een onafhankelijk iemand, zoals de Nationale Ombudsman, mee zou kunnen kijken of de ingrepen van de fiscus terecht zijn.

Snel stuurde woensdag al een briefje naar de Kamer met een eerste reactie op alle tumult. Daarin zegt hij dat er ‘begrijpelijk ophef’ is ontstaan over de weggelakte gedeelten. Maar hij verklaart ook dat de Belastingdienst een geheimhoudingsplicht heeft en dat in de dossiers van ouders ook privacygevoelige informatie van andere gedupeerden staat. Alleen deze informatie zou zijn weggelakt.

Oppositiepartijen gaan ervan uit dat het nieuwe debat met Snel er uiteindelijk komt, desnoods pas na het kerstreces. Leijten snapt niet dat VVD, D66, CDA, ChristenUnie én oppositiepartij GroenLinks niet onmiddellijk de staatssecretaris naar de Kamer roepen. “Jullie laten hem bungelen. Iedereen ziet dat wat hier gebeurt niet deugt.”

