Na ‘weddinggate’ moeten Grapperhaus én het coronabeleid worden uitgedeukt

Dat lukte uiteindelijk, in een debat dat pas rond 2.00 uur ’s nachts was afgelopen. De oppositie kwam met een motie van afkeuring, maar de coalitie hield de rijen gesloten. Premier Rutte blijft vol achter zijn minister staan.

Grapperhaus wacht nu de lastige opgave om – in z’n eigen woorden – zijn gezag ‘uit te deuken’. Niet alleen voor het parlement, maar ook in de samenleving. Met zijn schending van de coronaregels bracht de minister van Justitie en Veiligheid niet alleen zijn geloofwaardigheid, maar ook het draagvlak onder het kabinetsbeleid in gevaar. Zo hielden boa’s afgelopen dagen vanwege alle ophef hun bonnen op zak.

De minister zag gisteravond een felle oppositie tegenover zich. Hij moest zich verantwoorden voor ‘weddinggate’: het feit dat hij zich op zijn eigen bruiloft niet aan de coronabeperkingen heeft gehouden. En nog slechter dan vorige week gedacht: Grapperhaus omarmt en knuffelt zijn gasten op de bij ‘Shownieuws’ gepubliceerde foto’s, onder wie zijn ruim 90-jarige schoonmoeder. Grapperhaus kreeg geen boete. “Klassenjustitie”, aldus Wilders.

Een lichte gêne in de zaal

Over het tanend draagvlak voor het coronabeleid bestaan al langer zorgen in Den Haag, en niet alleen vanwege de protesten op het Malieveld. Leraren maken zich zorgen nu de scholen weer beginnen, mensen met klachten zien met eigen ogen de problemen bij de GGD’s. Het kabinet besloot dinsdag de regio’s meer regie te geven, in de hoop dat lokale maatregelen kunnen rekenen op meer begrip.

Toch hing er bij aanvang van het debat ook lichte gêne in de zaal, aangezien de bewuste foto’s haast vanuit de bosjes waren genomen. PvdA-leider Lodewijk Asscher signaleerde het als eerste: een bruiloft is privé en je gunt ook een minister geluk. SGP-leider Van der Staaij: “Wie zonder zonde is…” Maar bijna alle Kamerleden benadrukten: juist deze minister is het boegbeeld van de handhaving. Grapperhaus coördineert het bijna wekelijkse crisisberaad op zijn ministerie en is de baas van de politie. Hij is de minister die ‘geen concessies wil doen aan de anderhalve meter’. Die anderen uitmaakte voor aso’s als ze zich niet aan de beperkingen hielden. “Dan steekt het wel”, aldus Asscher.

De CDA-minister gaat daarom opnieuw door het stof. “Ik heb het verkeerd ingeschat, ook mezelf. Ik heb me laten meeslepen.” Hij hint op de mogelijke publicatie van meer foto’s. “Die zullen dat pijnlijk bevestigen.” Emotioneel, met gebroken stem: “Hadden we het maar met z’n tweeën gedaan.”

Meerderheid in de Kamer wil af van de justitiële aantekening

Desondanks vindt Grapperhaus zichzelf nog steeds geloofwaardig als bewindspersoon die een spilrol vervult in het coronabeleid. Hij vroeg afgelopen dagen aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s, de korpsleiding en de politiebonden of ze het nog met hem zien zitten. Ondanks kritiek is dat volgens hem het geval.

Het ergert de oppositie; het oordeel over het vertrouwen is immers aan de Kamer. Even grimmig wordt het nog als Grapperhaus weigert uitgedeelde coronaboetes te schrappen. Dat is niet aan hem, zegt hij. Een meerderheid in de Kamer wil af van de justitiële aantekening, het strafblad dat een coronaboete oplevert waardoor iemand mogelijk geen Verklaring omtrend gedrag krijgt. Die zijn verplicht bij veel (overheids)banen. Al in mei is een motie van die strekking aangenomen, VVD en CDA stemden toen tegen. Het kabinet heeft die motie tot nu toe niet uitgevoerd. Ondanks kritiek van de Raad van State wilde het kabinet per se een streng boetesysteem, dat in de nieuwe coronawet nog verankerd moet worden.

Grapperhaus toont na aandringen enige beweging. Donderdag wil hij met de politie en bonden verder praten over mogelijke aanpassing van het boete- en handhavingsbeleid.

