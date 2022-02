Na twee jaar corona wil het kabinet nu uit de crisisstand

Het kabinet wil de samenleving en zichzelf verlossen uit de permanente crisissituatie die het coronavirus al bijna twee jaar is. “Het uitgangspunt wordt het openhouden van de samenleving”, schrijft zorgminister Ernst Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer.

Het heeft er dan ook alle schijn van dat het kabinet aankomende dinsdag opnieuw een stap zet om de maatschappij verder te heropenen. “De cijfers gaan niet verkeerd”, zei premier Mark Rutte dinsdag. De situatie in de ziekenhuizen is redelijk stabiel. Het grootste probleem daar is op dit moment uitval van personeel, dat zelf corona heeft of in quarantaine moet.

Het kabinet wil de komende dagen beslissen wat er aan versoepelingen mogelijk is. Nieuwsuur meldt dat er wordt gedacht aan het toelaten van meer mensen in de horeca, voetbalstadions en theaters. Ook overweegt de regering de heropening van het nachtleven, mogelijk met een 1G-beleid, waarbij alle bezoekers vooraf een test moeten doen. Dat betekent dat ook de sluitingstijden van de overige horeca verruimd worden.

Breed verzet

Afgelopen week ontstond er breed verzet tegen 3G (waarbij alleen gevaccineerden, van corona herstelde en recent geteste personen cafés of culturele instellingen inkomen), aangevoerd door oud-staatssecretaris Mona Keijzer. Ondanks het protest wil het kabinet dit toegangsbewijs voorlopig in stand houden, met nog een aantal andere basismaatregelen. In de brief van Kuipers staat dat hij de ‘proportionaliteit’ van 3G steeds kritisch tegen het licht wil blijven houden.

Nadat er lang kritiek klonk dat het kabinet bij het maken van het coronabeleid te eenzijdig kijkt naar de belastbaarheid van de zorg, voegt het kabinet voortaan twee doelen toe. De samenleving en economie moeten zoveel mogelijk blijven doordraaien, zodat er zo min mogelijk sociale of maatschappelijke schade ontstaat. Het voor lange tijd sluiten van sectoren zonder uitzicht op heropening moet daarom tot het verleden gaan behoren. Kuipers wil de plannen die de verschillende sectoren de afgelopen tijd zelf maakten om open te blijven, betrekken bij zijn strategie.

Daarnaast moet de zorg toegankelijk blijven voor iedereen. Dat betekent dat alle behandelingen moeten kunnen doorgaan, ook inhaaloperaties. Tot nu toe had het kabinet, naast het kunnen verzorgen van coronapatiënten in de ziekenhuizen, als doel om zicht te houden op het virus en om kwetsbaren te beschermen.

Stapje opzij

Onderdeel van het streven naar ‘transparantie, voorspelbaarheid en rust in de besluitvorming’ is dat premier Mark Rutte een stapje opzij zet in het coronadossier. Volgende week is de eerste persconferentie sinds het uitbreken van de crisis, waar de premier niet bij is. Alleen minister Kuipers zal dan de pers toespreken. Rutte heeft op het tijdstip van de persconferentie een debat in de Eerste Kamer, maar zijn afwezigheid past ook goed in de nieuwe coronavisie, waarin allereerst het ministerie van volksgezondheid over corona gaat. “Ik vind eigenlijk al langer dat elke twee weken zo’n persconferentie met zijn tweeën wat zwaar aangezet is”, zegt Rutte.

De komende tijd werkt Kuipers zijn plannen voor de lange termijn verder uit. De volledige strategie wil hij in maart presenteren. Dan gaat het om het hervormen van de zorg, zodat die minder snel overbelast raakt. Het vorige kabinet kwam al eerder met ideeën waarop Kuipers wil voortborduren. Daarin gaat het bijvoorbeeld over het samenbrengen van coronazorg in enkele ziekenhuizen, zodat andere instellingen andere behandelingen kunnen doen. Ook moet het mogelijk worden om de intensive cares op te schalen, die dreigden de afgelopen twee jaar vaak overbelast te raken door de vele coronapatiënten.

