Na stikstof en migratie verdeelt nu ook het klimaat de coalitie

Alsof de onderhandelingen over stikstof, Groningen en de begroting nog niet ingewikkeld genoeg zijn, staat het kabinet ook op het punt knopen door te hakken over het klimaat. Woensdag wil minister Rob Jetten (klimaat) met extra maatregelen komen om het klimaatdoel van 55 procent, liefst 60 procent, in 2030 te halen.

Met het huidige klimaatbeleid komt de CO 2 -afname volgens het Planbureau voor de Leefomgeving in 2030 uit tussen de 39 en 50 procent. Om het 55-procentdoel te halen is een extra besparing van 22 megaton broeikasgas nodig. En dat is fors. De tijd van het ‘laaghangende fruit’ is voorbij: de komende jaren zullen burgers en bedrijven het klimaatbeleid gaan voelen.

Jetten kreeg anderhalve maand terug een ‘menukaart’ aangeleverd van topambtenaar Laura van Geest. Daarop stonden tientallen maatregelen; van een hogere CO 2 -taks tot minder vlees eten. Aan Jetten om te kiezen. Uitgangspunt is dat elke sector die veel broeikasgas uitstoot, moet leveren: industrie, elektriciteitsproductie, landbouw, mobiliteit en de bebouwde omgeving.

Afkeer van belastingen

Binnen de coalitie lopen de voorkeuren voor maatregelen op de menukaart uiteen. VVD en CDA hebben een afkeer van extra belastingen om de klimaatdoelen te halen. Zoals VVD-Kamerlid Silvio Erkens vorige week zei tijdens een debat over de maatregelen: “Soms lijkt het wel alsof klimaatbeleid pijn móet doen. Als doel op zich.” Mocht de CO 2 -heffing verhoogd worden, een maatregel die coalitiepartner D66 achter de hand wil houden, dan vreest de VVD dat dit bedrijven de grens over jaagt.

Erkens trekt samen op met het CDA. Kamerlid Henri Bontenbal wijst erop dat er nog heel wat klimaatplannen op de plank liggen, die het kabinet tot dusver niet heeft uitgevoerd. Zo wil hij eerst dat de plannen worden uitgevoerd om groen gas uit biomassa te stimuleren, iets waarmee enkele megatonnen CO 2 bespaard kunnen worden, voordat het kabinet allemaal nieuwe regelingen optuigt. En ook de stikstof- en landbouwplannen die het kabinet zich heeft voorgenomen zullen een bijdrage leveren, die zijn nu nog niet meegenomen in de PBL-ramingen.

Afgelopen week lekte al uit dat Jetten van de menukaart onder meer een hogere vliegtaks zou overwegen, waardoor lange afstandsvluchten enkele tientjes duurder zouden worden. Ook zou de aanschafbelasting op benzineauto’s omhoog gaan, evenals de accijns op benzine.

Subsidies zijn populair

Het gaat hier om selectieve lekken vanuit coalitiepartijen, die bovendien volgens ingewijden vermoedelijk niet (allemaal) terug te vinden zullen zijn in het definitieve pakket. Wel heeft het kabinet afgesproken dat de uiteindelijke klimaatmaatregelen een mix moeten zijn van stimuleren (in de vorm van subsidies), normeren en beprijzen (belasting). Subsidiëren is populair voor partijen, dat doet immers weinig pijn in de samenleving. Maar Jetten zei vorige week al dat de overheid niet aan het subsidiëren kan blijven. Er zullen ook belastingen bij komen. Het streven van het kabinet is het om dit ‘zo rechtvaardig, uitvoerbaar en ambitieus mogelijk’ te doen.

Maar wat ambitieus is, ook daar verschillen de meningen over. De afgelopen weken is een debat ontstaan over wat nu precies het klimaatdoel is. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de CO 2 -uitstoot in 2030 55 procent afneemt ten opzichte van 1990, maar dat er gestreefd wordt naar 60 procent. PvdA en GroenLinks verwachten dat het kabinet woensdag met plannen komt waarmee gegarandeerd wordt dat zij samen optellen tot die 60 procent. Als dat niet lukt, dan dreigt het linkse verbond tegen de klimaatplannen stemmen. Het kabinet komt dan in de Eerste Kamer, waar het geen meerderheid heeft, in de problemen.

Het leidt tot een woordenspel met de coalitiepartijen. VVD en CDA vinden dat het kabinet zich op 60 procent moet richten, zodat in ieder geval de 55 in 2030 binnen is. Die 55 procent is immers het enige doel dat zwart op wit staat. Jetten sluit zich hierbij aan. “Maar als de plannen goed en rechtvaardig zijn, dan mag de CO 2 -reductie zelfs hoger dan 60 procent uitvallen.”

