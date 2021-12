Na nieuw OMT-advies overweegt kabinet toch schoolsluiting

Farid Azarkan debatteerde in de Tweede Kamer na positieve test

Denk-fractievoorzitter Farid Azarkan schond afgelopen voorjaar de coronaregels, door naar de Tweede Kamer te komen, terwijl hij vijf dagen eerder positief was getest op het coronavirus. Volgens Nieuwsuur, dat whatsappberichten van Denk heeft ingezien, nam Azarkan deel aan het formatiedebat waarin de positie van demissionair premier Mark Rutte op het spel kwam te staan, terwijl hij volgens de regels in quarantaine had moeten gaan. Azarkan besloot toch naar de Kamer te gaan, omdat hij zich ‘kiplekker’ zei te voelen. Denk wil niet reageren, om ‘privacy’-redenen.