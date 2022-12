Na honderd uur debat lijkt de pensioenwet er tóch te komen

Na ruim honderd uur debat gloort er dan toch een ruime Tweede Kamermeerderheid voor de pensioenwet. Als de coalitie akkoord gaat met enkele aanpassingen die PvdA en GroenLinks vragen, dan stemmen de linkse partijen voor de pensioenhervorming. De kans is dan groot dat de wet volgend jaar ook een meerderheid haalt in de Eerste Kamer.

PvdA en GroenLinks willen drie toezeggingen die ervoor moeten zorgen dat het aantal van 900.000 Nederlanders die nu géén pensioen opbouwen, binnen vijf jaar is gehalveerd. Zo moeten meer zzp’ers een pensioen gaan krijgen. Daarnaast willen de linkse partijen dat iedereen vanaf zijn achttiende jaar pensioen gaat opbouwen. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer: “Er zijn zoveel werkenden die geen pensioen opbouwen. Dat kan met deze wet worden verbeterd.”

Uit cijfers van De Nederlandsche Bank bleek eerder deze week dat het nieuwe pensioenstelsel in economisch slechte tijden slechter zal gaan presteren dan het huidige stelsel. PvdA en GroenLinks willen daarom ‘waarborgen’ dat het gemiddelde pensioen erop vooruitgaat.

Als VVD’er Bart Smals zegt dat iedereen in het stelsel een beter pensioen krijgt, corrigeert GroenLinks-Kamerlid Senna Maatoug hem: “Er zijn ook groepen die er wel degelijk op achteruit gaan. Het is onverantwoord om te zeggen dat iedereen erop vooruit gaat, net als dat het onverantwoord is om te zeggen dat iedereen erop achteruit gaat.”

Het pensioenakkoord van 2019

Volgende week zal de Kamer in twee stappen stemmen over de nieuwe wet. Waarschijnlijk zal op dinsdag gestemd worden over moties en amendementen. Op de wijzigingen die de Kamer dan aanneemt willen verschillende partijen hun keuze baseren of zij voor de gehele wet stemmen of niet. Niet alleen PvdA en GroenLinks laten hun stem afhangen van de moties en amendementen, dat geldt ook voor Denk.

Als de pensioenwet wordt aangenomen, dan is dat een sluitstuk van bijna drie jaar pensioendebat. Omdat het huidige pensioenstelsel hoe langer hoe duurder werd, vanwege de vergrijzing en het hoge aantal zzp’ers, was de wens gegroeid om het stelsel aan te passen. Daarom werd er in 2019 pensioenakkoord gesloten.

Dit akkoord werd gesteund door een breed scala aan partijen, werkgevers en werknemers. Een van de belangrijkste aanpassingen in het nieuwe stelsel is dat elke werknemer een individueel pensioenpotje gaat opbouwen. Pensioenfondsen krijgen meer mogelijkheden om te beleggen met pensioengelden. Gevolg hiervan is dat pensioenuitkeringen hoger, maar als het tegenzit, ook lager kunnen uitvallen.

De stemming sloeg om

Vooral door de economische tegenwind van dit jaar, begon de stemming in de Kamer de afgelopen maanden om te slaan. Er volgde debat na debat over de nieuwe wet. Vanwege aanhoudende twijfels bij een aantal fracties, werd er de afgelopen weken voor gekozen om de wet nog eens per artikel te behandelen.

Een deel van de Kamer vreest dat langdurige hoge inflatie slecht uitpakt voor de pensioenen. PVV-Kamerlid Léon de Jong wijst erop dat de zogeheten Commissie Parameters, die verschillende scenario’s onderzocht, rekent op een inflatie van 2 procent voor de komende jaren. “In de vorige jaren was 2 procent al laag, maar de inflatie is dit jaar zelfs 10 procent. Ik vind dat zeer discutabel.”

In het Kamerdebat van donderdag bleven SP, PVV en het onafhankelijke Kamerlid Pieter Omtzigt onverminderd kritisch. Die laatste wijst erop dat het om een kolossale hervorming van 1500 miljard euro gaat. “Zo’n operatie kun je slechts één keer doen. En als je het wilt doen, dan kun je het alleen maar goed doen.” Maar hij twijfelt of de hervorming juist uitgevoerd zal worden. “Dat het pensioen harder op en neer kan gaan, vind ik niet per se een verbetering van het pensioenstelsel.”

Lees ook:

De Kamer stemt over de pensioenwet, maar niemand weet hoe die uitpakt

Eindelijk kunnen Tweede Kamerleden straks stemmen over de nieuwe pensioenwet. Maar weten ze wel hoe een ‘ja’ of ‘nee’ gaat uitwerken in de praktijk?