Na het vertrek van Dijkhoff móet Rutte wel door

Edith Schippers weg, Halbe Zijlstra weg, Jeanine Hennis weg en straks ook Klaas Dijkhoff weg. Het wordt steeds stiller in de wachtruimte van de VVD waar troonopvolgers geduldig hun kans afwachten. Wie moet in de toekomst het stokje van Mark Rutte als leider overnemen? Met het wegvallen van Dijkhoff, wordt de spoeling in de top van de partij dunner en dunner.

Officieel beslist Rutte rond 1 december of hij bij de komende Kamerverkiezingen (maart 2021) weer lijsttrekker wil zijn. Hij was het eerder in 2010, 2012 en 2017, het bleek een garantie voor succes. Het lijkt een formaliteit dat Rutte opnieuw de kar zal trekken, niet alleen omdat die wachtruimte nagenoeg leeg is.

Uit onderzoek van ‘Trouw’ en I&O Research bleek dit weekend dat de premier geliefd is, onder rechtse én linkse kiezers. Zijn populariteit is tijdens de coronacrisis tot recordhoogte gestegen. Met andere woorden: Nederlanders zijn nog altijd niet op hem uitgekeken, ondanks dat hij inmiddels tien jaar in het Torentje zit.

Maar de geschiedenis leert dat het slecht afloopt met partijen die zo lang de premier leveren. Het overkwam het CDA na de periodes-Lubbers en -Balkenende en de PvdA na het tijdperk-Kok. In een interview met NRC, deze zaterdag, hint Klaas Dijkhoff op een dergelijk scenario voor de VVD. Hij zegt: “ Het is een politieke natuurwet dat je na zo’n tijd afbrokkelt, uitholt. En bij de volgende verkiezingen word je dan met een schok bedankt voor bewezen diensten en mag je met een klein clubje in de Kamer jezelf herpakken.”

Tijdens de vorige kabinetsperiode waren de ogen gericht op Edith Schippers, destijds de minister van volksgezondheid. Zij leek de gedroomde nieuwe lijsttrekker, totdat ze in 2017 het Binnenhof verliet om bij DSM aan de slag te gaan. Op de achtergrond werkte Dijkhoff razendsnel aan een succesvolle carrière, door de afgetreden Fred Teeven te vervangen als staatssecretaris van vreemdelingenzaken. Dat deed hij verdienstelijk en ogenschijnlijk soepel. Daarna was hij korte tijd minister van defensie, om na de laatste verkiezingen de loodzware baan van fractievoorzitter op zich te nemen. Hij leek geknipt om in 2021 lijsttrekker te worden.

Dijkhoff zelf straalde nooit uit dat hij graag de nieuwe VVD-leider had willen worden. Als fractievoorzitter heeft hij de afgelopen drie jaar wel geprobeerd het profiel van de partij op te frissen, met zijn ‘Klaasverhalen’ en zijn essay ‘Liberalisme dat werkt voor mensen’. In 2018 pleitte hij ervoor om misdrijven in bepaalde postcodegebieden zwaarder gestraft moeten worden, het bezorgde hem een stortvloed aan kritiek. Ook zwaar had Dijkhoff het vorig jaar, toen hij in opspraak raakte omdat hij als oud-staatssecretaris nog wachtgeld ontving, bovenop zijn salaris als Kamerlid. “Het waren niet mijn beste maanden”, zegt hij in NRC. “Je moet dan een tijd op het strafbankje.”

Het heeft niet meegespeeld in de afweging of hij wel niet de Kamer zou verlaten. Die keuze heeft Dijkhoff, zegt hij zelf, al in 2018 gemaakt en in 2019 gedeeld met Rutte. Omstanders hebben Dijkhoff de laatste twee jaar inderdaad niet kunnen betrappen op geflirt met het leiderschap, hoe gering ook. Hij vond het ‘amusant’ om te lezen en zien hoe de buitenwacht speculeerde over zijn toekomst. In NRC: “Ik dacht altijd: laat mij maar de kroonprins zijn, dan hoeven anderen die last niet te dragen.”

Aan Rutte nu de schone taak om het ongelijk van Dijkhoff aan te tonen, dat een premier ook na tien jaar aan de macht succesvol kan blijven. Of Schippers moet alsnog terugkeren naar Den Haag om Rutte te vervangen. Dat zou een nóg grotere verrassing zijn dan het aanstaande vertrek van Dijkhoff.

