Na het applaus volgt nu de bonus van 1000 euro voor zorgpersoneel

Het kabinet hoopt het debat over de waardering van zorgpersoneel te beëindigen met een eenmalige bonus van 1000 euro netto. Het extra geld is een beloning voor de inzet tijdens de coronacrisis. “Het was een ongekende tijd”, zei minister Hugo de Jonge van volksgezondheid donderdag. “Tijdens de coronacrisis hebben zorgprofessionals zich dag en nacht onvermoeibaar ingezet om anderen te helpen. Nederland kon op hen rekenen.”

Onder zorgpersoneel en in de Tweede Kamer was de afgelopen tijd veel discussie over hoe de extra inzet en waardering omgezet moet worden in harde pegels. “Niet alleen applaus”, verkondigde de linkse oppositie. Eerder nam de hele Kamer een motie aan om een bonus uit te keren.

Oppositie en vakbonden willen meer

De voltallige oppositie bepleitte afgelopen dagen nog ‘structurele waardering’. Het kabinet zou nu al de belofte voor een hogere salarissen moeten doen, klonk het. Dat ging de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie te ver. Hun bezwaar was vooral het moment van de belofte voor een hoger loon: “Niet nu”, betoogden de Kamerleden van de coalitie.

De vakbonden zijn blij met de bonus, maar willen meer. Het CNV wil in een structurele loonsverhoging. De FNV verwacht bij de gesprekken over een nieuwe cao ‘een zwaar gevecht’. Minister De Jonge zei donderdag dat het kabinet ieder jaar zorgt voor meer geld voor zorgmedewerkers.

Het kabinet wil een bonus geven aan zorgmedewerkers die vanaf maart tot september direct of indirect een bijdrage leverden. Het gaat om onder meer verpleegkundigen, schoonmakers in de zorg, ambulancemedewerkers, verzorgenden voor gehandicapten en medewerkers in de thuiszorg. Wie de bonus ontvangt en wie niet, is de afgelopen weken in overleg met de sector bepaald. De afbakening was complex en het kostte veel tijd, meldt het kabinet. Besloten is dat artsen geen bonus krijgen. Ook zorgpersoneel op afdelingen waar het werk tijdelijk stillag krijgt geen bonus, tenzij de medewerkers zijn overgeplaatst naar een corona-afdeling.

Niet geholpen met de bonus

De Jonge schat dat 800.000 werknemers recht hebben op de bonus. Dan zou de regeling 800 miljoen euro kosten. De hele zomer is nog nodig om de regeling verder vorm te geven. Vanaf 1 oktober kunnen werkgevers een aanvraag doen. Het kabinet wil dat iedereen netto 1000 euro overhoudt. Aan de werkgevers zal dus een hoger bedrag worden uitgekeerd zodat over de bonus ook belasting en sociale premies worden afgedragen. Sommige zorgmedewerkers zouden met een bonus niet geholpen zijn, zo vreesden politici van de oppositie afgelopen week, omdat zij met dit bedrag boven de inkomensgrens uitkomen voor toeslagen. Het kabinet stelt dat het te ingewikkeld wordt om daar rekening meer te houden.

