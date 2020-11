Na felle kritiek neemt Slob zijn woorden terug: ouders vragen homoseksualiteit af te wijzen, gaat toch te ver

Scholen mogen ouders toch niet vragen een verklaring te ondertekenen waarin ze een homoseksuele levenswijze afkeuren. Een dag na het debat over burgerschapsonderwijs moet minister voor basis- en voortgezet onderwijs Arie Slob zijn stellige woorden terugnemen. Toelatingsverklaringen waarin homoseksualiteit wordt afgewezen gaan wel degelijk ‘een brug te ver’, zegt de minister nu.

Hij reageert daarmee op de ophef die in de Tweede Kamer ontstond over zijn eerdere uitspraken. Maandag zei hij nog dat scholen vanwege de vrijheid van onderwijs het recht hebben om een toelatingsverklaring te eisen waarin homoseksualiteit wordt afgewezen. Tegelijk moeten scholen zorgen voor een veilig leerklimaat voor álle leerlingen, zei Slob. Ongeacht hun seksuele geaardheid.

Onverenigbaar

Kamerleden van zowel oppositie- als coalitiepartijen vallen over die redenering, omdat het volgens hen niet mogelijk is om een veilig leerklimaat te creëren voor LHBTI-leerlingen, terwijl de school tegelijkertijd aan ouders vraagt om homoseksualiteit expliciet af te wijzen. “Volgens mij is dat een tegenstelling die niet te verenigen is”, zegt SP-Kamerlid Peter Kwint. Hij diende tijdens het debat een motie in, die het kabinet oproept op te treden tegen scholen die in hun toelatingsverklaring opnemen dat homoseksualiteit zondig en onwenselijk is. De motie werd ondertekend door GroenLinks, PvdA, D66 en de VVD en zal bij stemming volgende week op brede steun kunnen rekenen.

De kwestie is, met de verkiezingen in zicht, een dankbaar onderwerp voor veel partijen. “Welkom in 2020 Arie Slob”, is te lezen op het twitteraccount van D66. “We discrimineren niet op basis van geaardheid. Vrijheid van onderwijs betekent niet vrijheid om te discrimineren.” De VVD schrijft: “Stop met deze verklaringen die LHBTI-jongeren het leven nog moeilijker maken dan het al is. Je moet veilig jezelf kunnen zijn. Zeker op school.”

Inmiddels erkent de minister dus dat verklaringen die ouders vragen om de homoseksuele identiteit af te wijzen te ver gaan. Die erkenning volgde na overleg tussen Slob en andere kabinetsleden. Daarin kreeg de minister van zijn collega's te horen dat hij moest terugkomen op zijn eerdere uitlatingen. Hoewel Slob erbij blijft dat scholen van ouders en leerlingen mogen vragen dat ze de zienswijze van de school onderschrijven, benadrukt hij na het overleg met zijn collega's dat wel goed moet worden gekeken naar de inhoud van de toelatingsverklaringen. “En als ze in strijd zijn met een veilig klimaat op school, dan moeten ze op een goede manier worden aangepast”, aldus de minister.

Te veel vrijheid?

Het is de vraag of de Tweede Kamer genoegen zal nemen met die verklaring . Verschillende partijen vinden al langer dat de vrijheid van onderwijs te ver gaat. Mede door de snelle toename van islamitische scholen in Nederland, is ongemak ontstaan over het onvermogen van de overheid om in te grijpen als in de klas dingen worden onderwezen die niet in overeenstemming zijn met de Nederlandse wet.

In reactie op de uitspraken van Slob twittert PvdA-leider Lodewijk Asscher dat zijn partij werkt aan een wijziging van artikel 23 van de Grondwet, waarin de onderwijsvrijheid is vastgelegd. De PvdA wil dat het recht op gelijke kansen in dat wetsartikel wordt vastgelegd.

Ook de VVD is voorstander van een herziening van artikel 23. In het kersverse verkiezingsprogramma schrijft de partij dat de vrijheid van onderwijs soms een ingang biedt voor ‘kwaadwillenden’, om ‘via de school intolerantie te verspreiden.’ De VVD wil onder meer dat in de grondwet onderwijsvrijheid ondergeschikt wordt aan het discriminatieverbod. In de huidige coalitie ligt die wens gevoelig, omdat het CDA en de ChristenUnie vrezen dat ook christelijke scholen daarmee vrijheden verliezen.

