Na een pijnlijke nederlaag vecht het kabinet voor behoud van de avondklok

Het kabinet wil hoe dan ook de avondklok handhaven. Om te beginnen dient er een spoedappèl bij het gerechtshof en daarin wordt gevraagd om de uitspraak van de kortgeding-rechter van dinsdagochtend te schorsen zodat het kabinet tijd heeft om in hoger beroep te gaan.

Daarnaast doet demissionair premier Mark Rutte een beroep op de bevolking om dinsdagavond na negen uur binnen te blijven, ook als het kabinet geen respijt krijgt van de rechter. “Dit is een zeer, zeer dringend advies. Ik verzoek iedereen met klem om zich aan de avondklok te houden. Het is een middel, geen doel. Zo houden wij het coronavirus zoveel mogelijk onder controle.”

Als het kabinet later dinsdag gelijk krijgt bij het spoedappèl, dient waarschijnlijk later deze week een hoger beroep. Ondertussen werkt het kabinet toch alvast aan een spoedwet om de avondklok in te voeren, voor het geval dat het spoedappèl en het hoger beroep geen gewenst resultaat opleveren, zo kondigde minister Ferd Grapperhaus van justitie en veiligheid dinsdagmiddag aan. Op die manier kan de avondklok later alsnog weer ingevoerd worden.

Onrechtmatige noodwet

Het kabinet moet in actie komen omdat de kortgeding-rechter dinsdagochtend uitspraak deed in een zaak die was aangespannen door de Stichting Viruswaarheid. Het besluit om de avondklok in te stellen moet subiet worden ingetrokken, zegt de rechtbank. Het verbod om zonder geldige reden op straat te komen ging in op 23 januari en werd vorige week verlengd tot 3 maart.

Het kabinet hanteerde ten onrechte een noodwet om de avondklok in te voeren, oordeelt de rechter. Dat kan alleen ‘in superspoedeisende gevallen, zoals een dijkdoorbraak’. De invoering van een avondklok, waarover al langer werd nagedacht, valt daar niet onder en zou in een speciale spoedwet, die door de Tweede en Eerste Kamer moet worden goedgekeurd, geregeld moeten worden.

Voor het gebruiken van de noodwet heeft het kabinet geen toestemming nodig van de Kamer. Het kabinet besprak de invoering van de avondklok overigens wel met de Kamer, en uit de woorden van vertegenwoordigers van diverse partijen bleek ruime steun voor de maatregel. Nadat gebruik was gemaakt van de noodwet moest het kabinet nog wel een aparte wet bij de Kamer indienen voor de avondklok, en dat is ook gebeurd. Die wet is de Tweede Kamer gepasseerd en ligt nu bij de Eerste Kamer.

Pijnlijke nederlaag

De uitspraak van de rechter is een pijnlijke nederlaag voor het kabinet. In de debatten die de Tweede Kamer voerde over de avondklok, werd het kabinet al gewaarschuwd voor de wankele juridische basis onder de avondklok. Zo betoogde SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij dat het kabinet de lat hoog moet leggen om een zwaar middel als de avondklok in te zetten. Daar hoort een degelijke wet bij, stelt hij. “Dit is heel ongemakkelijk.” Ook andere partijen brachten dat bezwaar naar voren.

Naast juridische bezwaren was er inhoudelijke tegenstand. De PVV vindt de avondklok een inperking van de vrijheid van burgers en een te zware maatregel om het coronavirus te bestrijden. Forum voor Democratie is sowieso tegen maatregelen om het coronavirus te bestrijden, en dus ook tegen de avondklok.

Rutte betoogde dinsdag dat de noodzaak van de avondklok nog steeds bestaat. De besmettelijke Britse variant van het coronavirus rukt op. Door de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te hinderen, is de derde golf, die komt zodra de Britse variant sterk de overhand krijgt, op te vangen. Het kabinet deed eind januari ook een beroep op mensen om slechts één bezoeker per dag te ontvangen. De twee maatregelen samen leidden volgens de premier tot 10 procent minder besmettingen.

