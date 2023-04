Na de vrijspraak van De Mos dreigt een conflict in het Haagse stadsbestuur

Richard de Mos is vrijgesproken van corruptie, maar daarmee is voor hem de kous niet af. Hij wil met zijn partij Hart voor Den Haag terugkeren in het stadsbestuur, de plek die hij in 2019 vanwege de arrestatie en het strafrechtelijk onderzoek moest verlaten. Dit weekend zei De Mos voor de microfoon van Den Haag FM over de huidige coalitie: “Van mij hoeven er geen partijen weg. Maar wij horen er zeker bij.”

Het vonnis van de Rotterdamse rechtbank heeft voor beroering gezorgd in het stadhuis van Den Haag. De strafzaak naar De Mos, zijn partijgenoten en een handvol ondernemers heeft de hofstad gedurende 3,5 jaar politiek gegijzeld. In 2022 werd Hart voor Den Haag de grootste bij de lokale verkiezingen, opnieuw, waarna andere partijen De Mos buiten het college hielden. Nu eist hij zijn plek alsnog op.

Onder druk om te praten

De coalitiepartijen, D66, VVD, CDA, GroenLinks en PvdA, staan onder druk om in ieder geval met Hart voor Den Haag te praten over terugkeer in het stadsbestuur. De gemeenteraad debatteert er over ruim twee weken over. De Mos neemt alvast een voorschot op de uitkomst van dat debat. Hij wil de zomer gebruiken om het coalitieakkoord open te breken. Want een extra wethouder leveren is niet voldoende; De Mos wil ook het beleid aanpassen.

Burgemeester Jan van Zanen uitte een jaar geleden kritiek op het Openbaar Ministerie omdat het strafrechtelijk onderzoek lang duurde en daardoor als een donkere wolk boven de raadsverkiezingen hing. Nu is hij vooral ‘blij’ voor De Mos en zijn partijgenoten, omdat er ‘een einde komt aan een te lange periode van onzekerheid’.

Of Hart voor Den Haag een plek in het college verdient, is niet aan de burgemeester, zegt Van Zanen, maar een besluit dat de collegepartijen moeten nemen. De kwestie dreigt een probleem te worden voor de coalitie.

Linkse partijen willen nog steeds niets van De Mos weten

De linkse partijen PvdA en GroenLinks voelen er niets voor om De Mos alsnog toe te laten tot het stadsbestuur. D66 heeft de strafzaak vorig jaar zelfs gebruikt tijdens de verkiezingscampagne, door de kiezer te beloven niet in een college te stappen met Hart voor Den Haag zolang De Mos verdachte is. Nu hij is vrijgesproken blijft D66 de deur dichthouden. Fractievoorzitter Marieke van Doorn zei vrijdag, enkele uren na het vonnis, dat ‘de stad gebaat is bij het uitvoeren van het coalitieakkoord’.

Bij de VVD valt juist te horen dat de vrijspraak van De Mos niet zonder gevolgen kan blijven. Fractievoorzitter Lotte van Basten Batenburg zegt dat haar partij openstaat voor een gesprek met Hart voor Den Haag. De VVD heeft altijd willen samenwerken met De Mos, zegt ze. De standpunten van beide partijen liggen dicht bij elkaar. Hart voor Den Haag kan in het college het beleid naar rechts duwen, richting de VVD.

De ogen in het stadhuis zijn nu gericht op het Openbaar Ministerie. Als het OM in hoger beroep gaat, wordt De Mos opnieuw verdachte, wat het voor andere partijen makkelijk maakt hem buiten het college te houden. VVD’er Van Basten Batenburg benadrukt dat het OM geheel onafhankelijk een besluit hierover moet nemen. Maar ze zegt ook: “Ik hoop van harte dat Justitie het niet doet. Voor onze stad is het wel even genoeg geweest.”

