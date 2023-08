Na de val krabbelt Rutte IV weer op – als het parlement dat toestaat

Het liefst zouden ze doen alsof er niets is gebeurd. Ja, formeel zijn de bewindslieden van Rutte IV sinds de kabinetsval demissionair – na dagenlang asielberaad klapte de vierpartijencoalitie begin juli uiteen. Maar nee, dat mag volgens de 29 ministers en staatssecretarissen niet betekenen dat hun ambitieuze plannen voor stikstof, asiel, landbouw, wonen of klimaat nu tot stilstand komen.

In chique vrijetijdskleding kwamen ze dinsdag bijeen voor de traditionele aftrap van het politieke jaar. In het Catshuis, de ambtswoning van de premier, mochten alle kabinetsleden achter gesloten deuren vertellen waar ze zich komende periode op willen focussen. “Met veel begeestering kon iedereen opsommen wat voor hem of haar belangrijk is”, vatte minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting) samen. Voor hemzelf: wetten voor betaalbare huren en regie op de volkshuisvesting. In die laatste wet komt “eigenlijk alles wat we afgelopen periode in gang hebben gezet” bij elkaar, zei De Jonge.

Een ambitieus vechtkabinet

Aan ambitieuze plannen dus geen gebrek, maar het is de vraag wat ervan terechtkomt. Daarvoor zijn kabinetsleden afhankelijk van het parlement. Als een kabinet ontslag indient, stellen de Tweede en Eerste Kamer lijsten op met ‘controversiële’ onderwerpen en wetsvoorstellen. Daarover wordt niet meer gedebatteerd, totdat er verkiezingen zijn geweest én een nieuw kabinet is aangetreden.

Medio september moet duidelijk zijn welke wetten op die lijst komen. Achter de schermen lobbyen ministers zich een slag in de rondte bij fracties: hún plannen mogen beslist niet controversieel worden verklaard, vinden ze allemaal.

Het is de tragiek van Rutte IV: ogenschijnlijk misschien een vechtkabinet van partijen die elkaar nooit goed lagen, maar in de praktijk ook ongekend ambitieus. Sommige plannen zijn afgelopen anderhalf jaar al (gedeeltelijk) omgezet in beleid, zoals het klimaatpakket en de hervorming van het pensioenstelsel. Veel andere voornemens dreigen echter in de knop te worden gebroken.

Alles is te belangrijk

“Ik vind dat we door moeten met onze aanpak”, zei stikstofminister Christianne van der Wal dinsdagmiddag. De bewindsvrouw wil er ‘alles aan doen’ om stilstand op haar dossier te voorkomen. Dat is een reëel risico – onder meer het stikstoffonds ter waarde van zo’n 24 miljard euro hangt aan een zijden draadje. In de Tweede Kamer kreeg dat fonds alleen steun van coalitiepartijen, het is goed mogelijk dat de Eerste Kamer het voorstel voorlopig in de ijskast zet.

Ook de spreidingswet voor asielzoekers, het kabinetsplan voor de toekomst van de landbouw, maatregelen voor het klimaat – allemaal te belangrijk om te pauzeren, menen de verantwoordelijke ministers. “Het kabinet is gevallen, dat kan ik niet wegnemen, maar iedereen is zeer gemotiveerd om komende maanden hard te werken en te doen wat nodig is”, verklaarde premier Mark Rutte na afloop van het Catshuisberaad.

Armoede dreigt

Demissionair of niet, het kabinet moet hoe dan ook op Prinsjesdag een begroting voor 2024 presenteren. Deze week beginnen de onderhandelingen daarover binnen het kabinet. Een pittige klus: volgens het Centraal Planbureau (CPB) dreigt het begrotingstekort op termijn flink op te lopen. Maar bezuinigingen liggen politiek gevoelig, zeker met de verkiezingen in aantocht.

Bovendien weet het kabinet nog niet welke wetten en voornemens precies controversieel worden verklaard. Voor één dossier brandt in ieder geval groen licht vanuit het parlement: armoedebestrijding. Zonder ingrijpen dreigt 7 procent van alle kinderen in Nederland in armoede terecht te komen, waarschuwde het CPB recent. Het kabinet komt daarom met extra maatregelen, zei premier Rutte vrijdag. “Niemand wil dat mensen met zo’n kwetsbare financiële positie er slecht uitkomen.”

Rutte IV moet nog even aan de bak – met urgent armoedebeleid

Augustusraming van Centraal Planbureau ziet armoede stijgen, zeker tot aan 2028. Tenzij het demissionaire kabinet – en zijn opvolger – maatregelen neemt.