Na de ‘harde klap’ volgen ‘passende’ maatregelen, waaronder de 2G-pas

Zonder twijfel is het de meest omstreden maatregel die het kabinet vrijdagavond aankondigt. De voorbereidingen zijn in gang gezet voor de wettelijke invoering van 2G, ofwel de coronapas die slechts voor volledig gevaccineerde en genezen mensen beschikbaar is. Het is een type maatregel waaraan het kabinet vorig jaar nog niet wilde denken, omdat die scherp onderscheid maakt tussen gevaccineerden en ongevaccineerden.

Het grote verschil met toen, aldus minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) vrijdagavond op de persconferentie, is de ruime beschikbaarheid van het vaccin, waarvan binnenkort voor ouderen en zorgpersoneel de derde ‘boosterprik’ klaarligt.

Iedereen moet een vaste zitplaats hebben

De 2G-pas zal voorlopig alleen nodig zijn voor gelegenheden en locaties waar mensen veel risico lopen omdat ze dicht op elkaar staan, zoals cafés. “Dat zal deze winter waarschijnlijk onvermijdelijk zijn, en ook een eerlijker optie voor de gevaccineerden”, aldus De Jonge.

Het kabinet wil die keus aan ondernemers laten. Willen die geen 2G voor hun locatie of evenement, dan moet iedereen een vaste zitplaats hebben. De 3G-pas, bruikbaar voor ongevaccineerden die negatief zijn getest, is straks op nog meer plaatsen verplicht. Het kabinet werkt aan invoering op de werkvloer en zo nodig in het onderwijs.

De discussie over 2G en 3G ligt politiek en maatschappelijk gevoelig. Binnen het kabinet is er stevig over gesproken. D66 en VVD zijn voorstander. De ChristenUnie is in principe tegen zo’n tweedeling, maar wil de maatregel als de nood hoog is wel ‘wegen’. Het parlement zal het 2G-beleid vooraf eerst nog moeten goedkeuren. Veel ondernemers worstelen met de controle van de coronapassen.

De druk op de zorg is extreem hoog

Voor het zover is, moeten de besmettingscijfers in drie weken tijd stevig naar beneden. Vrijdag kwamen er ruim 16.000 besmettingen bij. “De druk op de zorg is extreem hoog”, aldus Rutte. De ziekenhuizen kenden met 259 nieuwe patiënten het hoogste aantal opnames sinds half mei. Van deze groep gingen 34 patiënten meteen door naar de intensive care. Voor het eerst in maanden liggen er weer meer dan 350 coronapatiënten op de intensive care, en meer dan 1400 op de verpleegafdelingen.

Het kabinet komt daarom met een “ingrijpend pakket”, aldus Rutte, maar het woord lockdown liet hij achterwege. De rode draad: het dagelijks leven van werken, leren en ontspannen kan zoveel mogelijk doorgaan, terwijl het aantal contacten tussen mensen flink beperkt wordt. Waar geen coronapas verplicht is, moet het mondkapje op, en in de avond moeten de meeste gelegenheden de deuren sluiten. Sportwedstrijden moeten zonder publiek, terwijl grote evenementen zoals conferenties overdag nog wel mogen, met vaste zitplaats.

Straatklinkers naar de politie

Rutte liet zijn lange opsomming vergezeld gaan van een hartenkreet, een “dringende oproep om zelf nog iets extra te doen, thuis of onderweg, op de sportclub of in de winkels.” Ook uit andere opmerkingen blijkt dat het kabinet ziet dat de discipline van Nederlanders taant en dat handhaving dit keer een hele klus wordt. Van horeca tot sportbonden klonk er al kritiek, terwijl buiten rond het ministerie tientallen demonstranten straatklinkers naar de politie gooiden.

Rutte belooft op ‘zo kort mogelijke termijn’ nieuwe steunmaatregelen voor getroffen ondernemers. In oktober eindigden bijna alle algemene steunmaatregelen die het kabinet wegens de pandemie had genomen, alleen de nachthoreca kreeg nog financiële hulp. Minister Stef Blok van economische zaken en staatssecretaris Dennis Wiersma (sociale zaken en werkgelegenheid) overlegden vrijdag met werkgevers.

De bewindspersonen zullen misschien nog hebben teruggedacht aan half oktober 2020, toen het kabinet ook met ‘de korte klap’ de feestdagen wilde redden. Dat lukte toen niet. Maar, benadrukt De Jonge, de situatie is nu echt anders. Veel meer mensen kunnen zich laten testen en doen dat ook. Nederland is grotendeels ingeënt. De Jonge noemt de maatregelen die na 4 december blijven, ‘passend bij een fase waarin de meeste mensen zijn gevaccineerd’. Hij wil niet spreken van een vaccinatieplicht en beloofde meer inspanning om ook moeilijk bereikbare groepen te informeren.

Lees ook:

Alle nieuwe maatregelen op een rij



Lees hier alles over de nieuwe coronabeperkingen, waarvan de meeste zullen gelden vanaf zaterdagavond 18.00 uur tot zaterdag 4 december.