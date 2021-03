Na de coronacampagne dreigt de versnippering

De kiezer mag het vandaag zeggen: hoe komt Nederland uit de coronacrisis? En nog veel belangrijker: welke richting moet het op daarná? Het zijn kolossale vragen. Bij veel kiezers zweeft vandaag het potlood langer dan anders boven het stembiljet, wikkend en wegend welke partij het vertrouwen waard is.

De uitslag laat zich bij voorbaat nergens mee vergelijken. Nederland gaat naar de stembus middenin de corona-epidemie. De kiezers moeten daardoor veel meer dan anders vooruitkijken, in plaats van achterom. Het kan voor grote verrassingen zorgen in de uitslag. Twee derde van de kiezers twijfelt nog tussen twee partijen. Stemwijzers melden recordaantallen bezoekers die op zoek zijn naar advies.

De VVD zal de grootste blijven, is het enige wat weinigen nog betwijfelen. Premier Mark Rutte legt de ultieme vertrouwensvraag voor aan de kiezer: hij wil voor voor de vierde keer premier worden. Lange tijd leek de ‘coronabonus’ hem niet te kunnen ontgaan. De VVD stevent nog steeds af op winst. Maar zo zeker als eerst is die opeens niet meer. Rutte is op de dag voor de verkiezingen zijn oppermachtige positie in de peilingen kwijt en moet afwachten hoe de kiezer beslist. Het gat met de andere partijen lijkt kleiner te worden.

Op de valreep is het alsnog spannend

Op de valreep is de verkiezingsstrijd alsnog spannend, na maanden van een relatief rustige campagne. Er is bovendien een strijd ontbrand over de posities achter de VVD, die opeens veel minder vast lijken te liggen dan het leek. CDA en D66 bestrijden elkaar op het laatste moment fel om de plek van de derde partij van het land, een plek die het CDA eerder vast in handen leek te hebben. D66 denkt zelfs kans te maken op de plek van tweede partij, en groter te worden dan de PVV.

Vooral die nieuwe strijd om het midden kan flinke gevolgen hebben. Voor het CDA en D66 staat op het spel hoe ze uit de startblokken komen bij de formatie, meteen deze week. De grootste van de twee krijgt een sleutelrol aan de onderhandelingstafel. Het maakt nogal verschil: D66 zal in dat geval direct de wens op tafel leggen van een zo progressief mogelijk kabinet.

Spannend wordt ook de uitslag voor de linkse partijen SP, Groenlinks en PvdA. Het linkse blok heeft vier jaar oppositie kunnen voeren tegen een centrumrechts kabinet, toch dreigt een mager verkiezingsresultaat. Het is nog allerminst zeker dat ze de zeer magere resultaten uit 2017 evenaren. Vooral voor de PvdA staat er veel op het spel. Na het historische verlies in 2017 had 2021 het jaar moeten worden van de robuuste comeback, maar het sprongetje in zetels lijkt minimaal te worden. GroenLinks en SP zullen zelfs blij zijn als zij geen zetels verliezen, zo kwetsbaar is hun positie deze keer.

Grote klapper

Met één grote VVD en een hele serie kleine partijen die veel minder een vuist kunnen maken, kan het politieke landschap er vanaf morgen behoorlijk anders uit komen te zien. De VVD profiteert bij deze verkiezingen nog steeds van de grote klapper die Rutte maakte in 2017. Hij won toen onverwacht veel zetels, die hij vergaarde vlak voor de verkiezingsdag.

Dit keer kan Forum voor Democratie nog voor een onvoorspelbare uitslag zorgen. Lijsttrekker Baudet trekt in het land volle pleinen met zijn populistische campagne tegen het coronabeleid. Zijn gezicht prijkt op metershoge verlichte reclameborden langs de snelweg.

Met misschien wel vijf nieuwe partijen die kans maken op hun entree in de Tweede Kamer, dreigt corona te zorgen voor verdere versplintering van de politiek. De ruimte voor een formatie wordt steeds krapper. Een nieuwe coalitie bij elkaar sprokkelen wordt nog lastiger. Het wordt morgen tellen geblazen waar de zetels voor een nieuw regeringssamenwerking te vinden zijn.

