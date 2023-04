Na 3,5 jaar hoort Richard de Mos het verlossende woord: vrijspraak

Aan het begin van de zitting stelt rechter Jacco Janssen een cruciale vraag: hoe logisch is het dat twee mensen van de net gestarte politieke partij Hart voor Den Haag door ondernemers worden omgekocht met donaties? Zijn antwoord: klein.

Het ligt niet voor de hand, zegt de voorzitter van de Rotterdamse rechtbank, dat politici al tijdens ‘hun peuter- en kleuterbestaan’ strafbare feiten plegen. En voor de zakenmensen is het onlogisch dat zij een nieuwe partij uitkiezen om macht te kopen. Janssen: “De te corrumperen personen zijn nog te onbekend, hun macht ontbreekt.”

In een betoog van een uur maakt de rechter gehakt van het strafrechtelijk onderzoek naar de Haagse politicus Richard de Mos en zeven andere verdachten. Zij zouden zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig hebben gemaakt aan corruptie en het vormen van een criminele organisatie. De kern van de aanklacht: horeca- en vastgoedondernemers doneerden in 2018 tijdens de verkiezingscampagne geld aan Hart voor Den Haag, in ruil voor politieke invloed.

Van hun bed gelicht

Het strafdossier telt 15.000 pagina’s, waarmee dit proces is uitgegroeid tot een megazaak, met enorme politieke en maatschappelijke gevolgen. De Mos en zijn partijgenoot Rachid Guernaoui zijn in 2019 door de Rijksrecherche van hun bed gelicht, hun huizen en kantoren werden doorzocht. Ze moesten aftreden als wethouder, waardoor het stadsbestuur ten val kwam. Toen Hart voor Den Haag bij de verkiezingen van 2022 opnieuw de grootste werd, hielden andere partijen De Mos buiten het college. Zo heeft deze strafzaak de Haagse politiek 3,5 jaar lang gegijzeld. Een strafzaak die, zo blijkt nu, rust op drijfzand. Voor het OM is dit niets minder dan een blamage.

De ondernemers hebben wel degelijk geld gedoneerd aan de partij. In totaal 100.000 euro, bedoeld voor een campagnebus, de website en andere reclame-uitingen. Maar kwade bedoelingen hadden de zakenmensen niet, oordeelt de rechtbank. Ze haalden er geen ‘evident en exclusief voordeel’ uit. Dat geldt ook voor de ontvangers van de donaties, de politici, die ‘geen euro’ in eigen handen hebben gehouden.

Geen heldere spelregels

Richard de Mos is door ondernemers getrakteerd op enkele etentjes en boottochtjes. Het OM tilt daar zwaar aan en de rechter erkent dat dit ‘de zweem’ van omkoping kan oproepen. Maar ook hier hadden de zakenmannen geen kwade opzet. De rechter: “Die boottochtjes laten zich hooguit begroten als: twee leuke dagen.”

Waar de rechtbank tegenaan loopt is het ontbreken van heldere spelregels voor donaties aan de politiek. De Mos is geheel afhankelijk van gulle gevers, omdat lokale partijen nog altijd geen recht hebben op subsidie van de overheid. “De ondernemers in deze zaak begaven zich in grijs gebied, maar zij zijn niet de enigen”, zegt Janssen. De rechtbank vindt dat ‘het strafrecht niet de oplossing is voor het ontbreken van die spelregels’. Dat is aan de politiek. De rechter is zeer terughoudend met oordelen over donaties. Donateurs moeten niet worden afgeschrikt ‘door de mogelijkheid dat zij corruptie plegen’, vindt de rechtbank, omdat zij belangrijk zijn voor de levensvatbaarheid van, vooral, lokale partijen.

Alleen de voormalige eigenaar van zalencentrum Opera, Atilla Akyol, krijgt vier maanden voorwaardelijke celstraf vanwege verboden wapenbezit. De anderen worden op alle punten vrijgesproken. Het staat in schril contrast met de flinke eisen van het OM (22 maanden onvoorwaardelijke cel voor De Mos).

Tranen en gebalde vuist

De hoofdverdachte reageert emotioneel op de vrijspraak. Eerst komen de tranen bij De Mos, daarna de gebalde vuist naar aanhangers op de publieke tribune. “Ik doe een klemmende oproep aan het Openbaar Ministerie om het nu los te laten om het vertrouwen in de politiek te laten herstellen”, zegt hij. Of het OM daar gevoelig voor is en afziet van hoger beroep, moet nog blijken.

De Mos wil ook met zijn partij terugkeren in het stadsbestuur van Den Haag. Dat kan alleen als de huidige coalitiepartijen (VVD, D66, GL, PvdA en CDA) daartoe bereid zijn. De kans is groot dat de gemeenteraad er binnenkort over debatteert.

