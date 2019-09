Na 17 jaar leiderschap bij Partij voor de Dieren vindt Marianne Thieme het genoeg geweest

Thieme maakte het nieuws zondag bekend, tijdens een ledendag van de partij, in het gebouw van de Tweede Kamer. Uit een persverklaring blijkt dat ze afgelopen mei, ‘na de 24ste succesvolle verkiezing’ sinds de oprichting in 2002, de beslissing heeft genomen om te stoppen als partijleider. “Nu kan er de komende anderhalf jaar, tot de volgende verkiezingen, worden gewerkt aan mijn opvolging.” Esther Ouwehand neemt voorlopig het fractievoorzitterschap over.

Marianne Thieme blijft actief voor de partij. “Denk niet dat ik wegga”, sprak ze zondag tegen partijleden. “Na zeventien jaar politiek leiderschap zal ik me binnen onze partij graag op een andere manier blijven inzetten.” Op welke manier maakte ze niet duidelijk.

Ze stopt als partijleider op een hoogtepunt. Het gaat de Partij voor de Dieren al enige jaren voor de wind. Ruim tien jaar lang bleef de fractie in de Tweede Kamer steken op twee zetels, maar in 2017 kwam de doorbraak. De partij groeide naar vijf leden. In de Eerste Kamer heeft de partij sinds mei dit jaar drie zetels, meer dan ooit tevoren. In de gemeenteraden en provincies groeit de partij voorzichtig, maar gestaag. Het is bijzonder dat een nieuwkomer voet aan de grond krijgt op het Binnenhof en daarbuiten. Dat lukte deze eeuw alleen de LPF, 50Plus en Forum voor Democratie.

Risico voor de partij

Tegelijkertijd verkeert de Partij voor de Dieren in een belangrijke, wat onbestemde fase. Door het groeiende aantal volksvertegenwoordigers en leden ontstaat ook meer discussie over de koers. Dat kwam deze zomer aan het licht toen Femke Merel van Kooten opstapte uit de Tweede Kamerfractie – en haar zetel behield.

Van Kooten verwijt Thieme dat de fractie zich alleen met dierenwelzijn mag bezighouden en niet met andere thema’s. ‘Mensendingen’, aldus het vertrokken Kamerlid. Thieme heeft daar inhoudelijk niet op willen reageren. De partijvoorzitter, Sebastiaan Wolswinkel, deed dat wel in een gesprek met het ‘AD’: “Ik heb op dit moment het idee dat onze identiteit niet voor iedereen duidelijk is. Ik ben er voorstander van om dat te bespreken”, zei hij. Wolswinkel wil een ‘gezonde discussie’ over de koers van de partij.

Thieme is de vierde fractieleider die sinds de vorige verkiezingen van 2017 de Tweede Kamer verlaat. Emile Roemer (SP), Alexander Pechtold (D66) en Sybrand van Haersma Buma (CDA) gingen haar voor. Voor de Partij voor de Dieren is vervanging van de leider een groter risico dan bij die andere drie partijen. Thieme is de mede-oprichter en het gezicht van de partij, in binnen- en buitenland.

De natuurlijke opvolger lijkt Ouwehand, net als Thieme Tweede Kamerlid sinds 2006. Ouwehand doet al enkele jaren het belangrijkste werk in de Kamer, terwijl Thieme druk is met het uitbouwen van de beweging over de grens. Of Ouwehand de ambitie heeft om partijleider te worden, is onduidelijk.

