Na 17 jaar in de Kamer vindt Renske Leijten het ‘genoeg geweest’

SP-Kamerlid Renske Leijten verlaat dinsdag per direct de Tweede Kamer. Met Leijten vertrekt een ervaren Kamerlid, dat vooral bekend werd door het mede blootleggen van de toeslagenaffaire. Zo groeide zij uit tot de meest gezichtsbepalende SP’er.

Leijten maakte haar besluit zaterdag op de partijraad van de SP bekend. “Na bijna 17 jaar in de Tweede Kamer is het genoeg. Dit betekent zeker niet dat ik stop als SP’er, maar voor mij ligt de democratie niet meer in de Tweede Kamer of in politiek Den Haag. Het is voor mij nu tijd om uit de Haagse bubbel te stappen en me op een andere manier bezig te houden met onze democratie.”

Partijleider Lilian Marijnissen zegt Leijten te zullen gaan missen in de Kamer. “Een echte stem van de mensen, altijd betrokken en bevlogen en voor iedereen benaderbaar. Renske laat zien hoe je in het parlement actief kunt zijn zonder parlementair te worden.”

Correctief referendum

Leijten zit al sinds 2006 in de Tweede Kamer, waar zij aanvankelijk het woord voerde over de zorg. Ze zegt er trots op te zijn dat er mede door haar inzet geen aanbestedingen kwamen in de ambulancezorg en in de thuiszorg.

Afgelopen jaar lukte het Leijten om in de Tweede Kamer een meerderheid te krijgen voor een grondwetswijziging die het correctief bindend referendum mogelijk moet maken. Dit was een afgezwakte versie van haar oorspronkelijke wet die het niet haalde; in de nu aangenomen wet mogen gemeenten zelf beslissen of zij een lokaal referendum willen invoeren. Omdat het om een grondwetswijziging gaat moet de wet na behandeling in de Eerste Kamer tijdens een volgende kabinetsperiode opnieuw door het parlement.

Toeslagenaffaire

Leijten verwierf haar grootste bekendheid met het blootleggen van de toeslagenaffaire, waarbij ze samen optrok met Kamerlid Pieter Omtzigt. Uit frustratie dat er vanuit het ministerie weinig informatie werd vrijgegeven, stelde Leijten een meldpunt in voor ouders van wie de kinderopvangtoeslag was stopgezet. Daardoor werd duidelijk dat veel meer ouders getroffen waren dan eerder aangenomen.

Het SP-Kamerlid nam ook plaats in de ondervragingscommissie naar de affaire, die in haar slotbevindingen sprak over ‘ongekend onrecht’. Na verschijnen van dat rapport trad het kabinet Rutte III begin 2021 af, niet lang voor de Tweede Kamerverkiezingen. Leijten viel tijdens de verhoren op door haar soms zeer scherpe ondervraging van topambtenaren. Het droeg mede bij aan Leijtens status als bekendste SP-Kamerlid, vaak zichtbaarder dan partijleider Marijnissen.

Leijten had en heeft altijd veel contact onderhouden met getroffen ouders. Zij en Omtzigt onderhouden onder meer in een appgroep contact met toeslagenslachtoffers. Dat maakte de affaire ook voor haar emotioneel zwaar, zei ze eerder in Trouw: “Er zit veel pijn. Ook bij mensen die je al honderd keer gesproken hebt. Altijd weer die pijn.”

Twijfel

In datzelfde gesprek, het jaar voor de laatste verkiezingen, zei Leijten al dat ze twijfelde of ze nog een keer op de lijst wilde. Ze had periodes gekend waarin ze tegen een burnout aan zat en vaak naar de dag van de verkiezingen uitgekeken als ‘bevrijdingsdag’. Maar omdat de toeslagenaffaire nog lang niet afgerond was en omdat Nederland volop in de coronacrisis zat, besloot ze alsnog door te gaan.

Halverwege deze regeerperiode besluit Leijten er dan toch mee te stoppen. Dinsdag neemt zij in de Tweede Kamer afscheid, woensdag wordt haar opvolger Nicole Temmink geïnstalleerd als Kamerlid.

