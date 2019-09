Mysterieus investeringsfonds hangt boven het Binnenhof

Eind dit jaar moeten de eerste projecten met de eerste euro’s in het investeringsfonds zitten, zei premier Mark Rutte donderdag in de Tweede Kamer. Tijdens de Algemene Beschouwingen hadden diverse partijen hem gevraagd wat het kabinet wil met het fonds. Dat weet de minister-president nog niet precies, maar hij weet wel dat het er heel snel moet komen.

Op Prinsjesdag werd het fonds aangekondigd. Onduidelijk is nog wat het moet worden. Rutte sprak gisteren over ‘heldere criteria’ en had het over ‘besluitsluizen’. De schimmigheid begon maandag al met een interview van minister Eric Wiebes van economische zaken die suggereerde dat hij het fonds bedacht, terwijl minister Wopke Hoekstra van financiën meent dat hij de geestelijk vader is.

Het mysterie leidde gisteren tot een aantal suggesties voor namen. PvdA-leider Lodewijk Asscher opperde ‘Wopke-Wiebes-fonds’. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie spreekt over het ‘Jozeffonds’. Volgens D66 is ‘groeiagenda’ een mooie naam, maar de SGP heeft het al over ‘het-toren-van-Babel-fonds’; iedere politicus claimt een andere invulling en dan wordt het een mislukking.

Een pot met tientallen miljarden

Wat het in ieder geval niet moet worden, had minister Wiebes maandag al gezegd, is een pot met geld waar lerarensalarissen uit betaald kunnen worden. “Leraren dragen niet bij aan het verdienvermogen van Nederland”, zei hij. Dat was tegen het zere been van een aantal Kamerleden. Kom niet aan de leraren, verkondigde Rob Jetten van D66. Volgens Asscher dragen leraren via het onderwijs wel degelijk bij aan betere mogelijkheden om in de toekomst geld te verdienen. Er is niks tegen leraren, zei Rutte en zo erg had Wiebes het niet bedoeld.

Volgens de premier moet het fonds het ‘verdienvermogen’ van Nederland versterken. Hij wil ‘geen fonds voor lobby’s en hobby’s’ en benadrukt dat er geen pot met geld komt waar vervolgens projecten bij worden gezocht; er komen projecten waar geld bij wordt gezocht. Minister Hoekstra maakte eerder duidelijk dat de rente zo laag is, dat dit een geschikte tijd is om geld te lenen voor investeringen. Er komen in totaal ‘tientallen miljarden’ beschikbaar.

Het doel van het fonds geeft voorlopig nog de meeste discussie. De VVD denkt aan kunstmatige intelligentie, biotechnologie en nanotechnologie, maar de ChristenUnie vindt dat het geld behalve bij ‘knappe koppen’ ook terecht moet komen bij ‘gouden handjes’. Jesse Klaver kreeg Rutte aan zijn kant bij het idee dat het fonds ook zou moeten investeren in zaken waarvan niet per se duidelijk is of ze geld opleveren. “Je moet durf tonen. Dan loop je risico, maar als het lukt gaan we de wereld veranderen.”

