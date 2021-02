Morrende Kamer schaart zich achter spoedwet, avondklok blijft zo goed als zeker van kracht

Ondanks felle kritiek op het kabinet is de Tweede Kamer akkoord met de nieuwe spoedwet voor de avondklok. Deze reddingsboei moet met stoom en kokend water door het parlement omdat de rechter dinsdag in een kort geding de juridische basis voor de avondklok onderuit haalde. Het kabinet tekende hoger beroep beroep aan, maar premier Mark Rutte en Ferd Grapperhaus, minister van justitie en veiligheid, willen de nieuwe spoedwet achter de hand hebben voor het geval deze rechtszaak wordt verloren. Dan kan de avondklok op basis van die nieuwe wet blijven bestaan.

Na een debat kreeg het kabinet steun van VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, SP, ChristenUnie en 50Plus. Maar breed in de Kamer was er kritiek op de manier waarop het kabinet de avondklok regelt. Te lichtzinnig werd een beroep gedaan op een noodwet, de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg), wat dinsdag door de rechter werd afgestraft. Nu moet de Kamer de schade repareren, luidt het verwijt. Het is ‘een inschattingsfout’ (50Plus), ‘een wankele basis’ (GroenLinks), ‘een gammel bouwwerk’ (SP) en ‘staatsrechtelijke spaghetti’ (D66).

De kortgeding-rechter oordeelde dinsdag dat de Wbbbg alleen kan worden gebruikt als er echt sprake is van ‘superspoed, zoals bij een dijkdoorbraak’, en daarvan was geen sprake - wat juist bleek uit het feit dat het kabinet de tijd nam om de avondklok nog voor invoering te willen bespreken met de Kamer. Het kabinet heeft nu een nieuwe spoedwet gemaakt. Deze ‘Tijdelijke wet beperking vertoeven in open lucht Covid-19' is een onderdeel van de coronawet, waar ook andere maatregelen om het virus te bestrijden onder vallen.

Cees van der Staaij (SGP) had als staatsrechtdeskundige al meteen bezwaren bij de wettelijke onderbouwing van het Avondklokbesluit. Beeld Werry Crone

Net als de Tweede Kamer donderdag komt de Eerste Kamer vrijdag terug van het voorjaars- en verkiezingsreces om zich te buigen over de spoedwet. Doorgaans stemmen de fracties van partijen in de Eerste Kamer hetzelfde als in de Tweede Kamer. De kans is daarom groot dat het kabinet ook van de Eerste Kamer groen licht krijgt. Tegelijkertijd dient vrijdag het hoger beroep in kort geding. Rutte liet doorschemeren dat, na parlementaire goedkeuring, de nieuwe spoedwet de basis wordt voor de avondklok, ook als het kabinet vrijdag het hoger beroep wint. “Dat is mogelijk verstandig”, zei hij.

Op het verwijt van de Kamer dat het kabinet ‘juridisch broddelwerk’ afleverde, zei Rutte; “Dat zal vrijdag blijken.” Minister Grapperhaus houdt vol dat hij terecht de noodwet Wbbbg van stal haalde omdat er wel degelijk haast was bij de invoering van de ‘hyperbeperkende’ avondklok. Maar: “Als het niet goed is gegaan, moeten we daar lering uit trekken.”

De partijen die tegen de nieuwe spoedwet stemden zijn sowieso tegen de avondklok. De PVV, PvdD, Denk en SGP vinden het een te zwaar middel en vinden dat niet is aangetoond dat de avondklok helpt bij het terugdringen van het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus. Forum voor Democratie ontkent de ernst van de coronacrisis en is sowieso tegen maatregelen om het virus te bestrijden.

Rutte zei dat de nieuwe spoedwet duidelijkheid biedt dat de avondklok in ieder geval blijft bestaan. “Die kunnen we niet missen.” Hij herhaalde zijn inschatting dat de avondklok in combinatie met het advies om niet meer dan één gast thuis te ontvangen leidde tot 10 procent minder nieuwe besmettingen. “Dat maakt een groot verschil.” Dinsdag geven Rutte en coronaminister Hugo de Jonge weer een persconferentie. De premier is ‘niet optimistisch’ over versoepeling van maatregelen op 2 maart. “Wij zijn nog steeds zeer bezorgd over de opkomst van de Britse variant van het coronavirus. We zien dat het aantal ziekenhuisopnames stabiliseert. Het gaat echt niet zo geweldig.”

Lees ook:

Avondklok blijft van kracht na dag vol juridisch getouwtrek

Pas om half negen kwam dinsdagavond een einde aan de strijd om de avondklok. Na een dag van juridisch getouwtrek besloot het gerechtshof dat we na negenen thuis moeten blijven. Voorlopig dan.