Mondkapjesplicht terug en coronapas in sportschool en pretpark om ziekenhuisopnames af te remmen

De grootschalige vaccinatiecampagne van afgelopen voorjaar heeft niet gebracht wat iedereen had gehoopt: een najaar zonder coronamaatregelen. Het oplopende aantal ziekenhuisopnames – inmiddels zijn er meer dan 1200 coronapatiënten opgenomen – noopt het kabinet tot ingrijpen.

Daarom wordt vanaf vrijdag het coronatoegangsbewijs ook verplicht in sportscholen, zwembaden, pretparken, dierentuinen en musea. Dat geldt nu alleen nog in de horeca en in theaters en bioscopen. Ook worden mondkapjes op veel openbare plekken weer verplicht, bevestigen bronnen aan verschillende media.

Demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge zullen tijdens een persconferentie dinsdagavond oproepen om weer vaker thuis te werken. Het is nog onduidelijk of zij zullen vragen om alle dagen thuis te werken, of bijvoorbeeld de helft van de week.

Mondkapjesplicht komt (deels) terug

De mondkapjesplicht gaat in elk geval gelden in openbare binnenruimtes als bibliotheken, gemeentehuizen en bij contactberoepen zoals kappers en in schoonheidssalons. Het kabinet beslist dinsdag of het ook opnieuw in winkels verplicht wordt om gezichtsbescherming te dragen. Tijdens de vorige persconferentie, in september, schrapte het kabinet vrijwel alle beperkingen. Sindsdien gold de mondkapjesplicht alleen nog in het openbaar vervoer.

De anderhalvemeterregel keert voorlopig niet terug. Wel zullen Rutte en De Jonge dinsdagavond oproepen om waar mogelijk afstand te houden. Herinvoering van de maatregel zou betekenen dat horeca, theaters en bioscopen opnieuw een maximumaantal bezoekers moeten gaan hanteren.

Dilemma’s

Tijdens de corona-overleggen van de afgelopen dagen heeft het kabinet voor een aantal dilemma’s gestaan. De Jonge heeft verschillende keren gezegd dat hij niet te veel vrijheden van gevaccineerden wil inperken, aangezien vooral ongevaccineerden in de ziekenhuizen terechtkomen. Gevaccineerden, zo redeneert hij, hebben een inspanning verricht om zichzelf en hun omgeving zoveel mogelijk te beschermen. “We willen niet de hele samenleving weer allerlei beperkingen opleggen”, zei hij daar maandag over. “Dus je zoekt naar passende maatregelen die ook daadwerkelijk de snelle spreiding remmen.”

Volgens de minister stijgt het aantal ziekenhuisopnames ‘veel te hard’: “We willen niet in de situatie komen dat dat weer leidt tot het afschalen van alle zorg die andere patiënten dan coronapatiënten ook gewoon nodig hebben”.

Mogelijk volgen de komende tijd nog meer beperkingen voor mensen die een coronavaccin weigeren. Zo onderzoekt het kabinet of de coronapas kan worden ingevoerd in het beroepsonderwijs en op de universiteiten. Ook sluit het kabinet niet uit dat het toegangsbewijs mogelijk gaat gelden op de werkvloer. Hiertoe riep burgemeester Hubert Bruls, de voorzitter van het veiligheidsberaad, afgelopen weekend op. Hij is ook voor herinvoering van de anderhalvemeterregel.

Een verplichting van de coronapas op het werk en in het hoger onderwijs zou betekenen dat ongevaccineerden zich iedere paar dagen moeten laten testen als zij naar school of kantoor willen. Om deze maatregelen in te voeren, is een wetswijziging nodig. Er gaat dus sowieso enige tijd overheen voordat het toegangsbewijs op de werkvloer of in schoolgebouwen kan gaan gelden. Wat Bruls betreft maakt het kabinet eerder vandaag dan morgen werk van die wetswijziging.

Overigens is steun voor zo’n wet in de Tweede Kamer onzeker. Coalitiepartij ChristenUnie stemde onlangs tegen invoering van de coronapas. Uiteindelijk kwam er dankzij steun van de PvdA een nipte meerderheid.

Ook een andere, voor ongevaccineerden zeer verstrekkende maatregel is nog niet van tafel: een 2G-beleid. Dat houdt in dat alleen gevaccineerden of bewezen van het coronavirus herstelde personen nog toegang krijgen tot horeca, theaters of evenementen. Een testbewijs is dan niet meer geldig.

