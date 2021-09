Mona Keijzer geeft Kamerzetel op en verlaat de landelijke politiek, maar blijft bij het CDA

Keijzer heeft dit besluit volgens de partij in ‘goed overleg’ met de CDA-fractie genomen. Ze blijft volgens partijleider Hoekstra ook ‘ten volle’ lid van het CDA.

De 52-jarige Keijzer werd dit weekend als staatssecretaris van economische zaken ontslagen na een interview in De Telegraaf. Daarin uitte ze kritiek op de invoering van de coronapas, waartoe haar eigen kabinet had besloten. Het interview leidde tot grote boosheid binnen het kabinet en bij premier Rutte in het bijzonder. Als lid van een regering moeten bewindslieden zich volgens de Grondwet eensgezind achter kabinetsbesluiten scharen. De CDA’er had die regel geschonden.

In een eigen verklaring, die ze op Twitter zette, zegt Keijzer dat ze al langer twijfelt over het ‘logische karakter, de effectiviteit en proportionaliteit’ van de coronamaatregelen. Ze vindt dat vanuit christendemocratisch gedachtegoed de overheid niet onnodig mag ingrijpen in het leven van mensen. Ze vindt het ‘geen optie’ om op de huidige weg door te gaan. “Ik kan dat niet meer rijmen met mijn verstand en mijn geweten.” Dat ze ook als Kamerlid opstapt tekent haar loyaliteit. Ze wil geen ‘splijtzwam’ zijn in de partij en zegt nadrukkelijk CDA’er te blijven. “Dat bepaalt mede de mens die ik ben.”

Henri Bontenbal kan nu terugkeren in de Kamer

Keijzer was sinds maart niet alleen bewindsvrouw, maar ook lid van de Tweede Kamer, ze stond hoog op de CDA-lijst. Ze zou na haar ontslag gewoon haar plaats in de Kamer kunnen innemen. Toch stelt ze haar zetel in de Tweede Kamer ter beschikking. Henri Bontenbal kan nu voor het CDA terugkeren in de Kamer. Bontenbal verving tot twee weken geleden Pieter Omtzigt in de CDA-fractie, omdat die was uitgevallen vanwege ziekte. Bij terugkeer van Omtzigt verloor het CDA deze Kamerzetel en moest Bontenbal de fractie verlaten.

Volgens het CDA is het besluit van Keijzer om haar zetel in de Tweede Kamer op te geven ‘in goed overleg’ met de fractie genomen. CDA-leider Wopke Hoekstra en interim-partijvoorzitter Marnix van Rij zijn ‘dankbaar’ voor al haar inzet de afgelopen tien jaar in de landelijke politiek. Keijzer was van 2012 tot 2017 Kamerlid, verantwoordelijk voor zorg, asiel en migratie. Ze werd staatssecretaris in 2017 en kwam in die functie op voor het behartigen van de belangen van het midden- en kleinbedrijf.

Hoekstra bedankt haar ook persoonlijk voor ‘haar inzet, betrokkenheid en goede samenwerking’ met hem. “Ik heb dat altijd zeer gewaardeerd en kijk positief terug op al die keren dat wij samen naar algemene ledenvergaderingen zijn geweest, en door heel het land campagne hebben gevoerd”, aldus Hoekstra. Voorzitter Van Rij prijst “haar scherpte, eigenzinnigheid en verfrissende kijk op de samenleving als jonge christendemocrate”.

In een toelichting zegt Hoekstra dat al langer duidelijk was dat Keijzer “moeite had en heeft met onderdelen van het coronabeleid van het kabinet”. Hij sprak daar veel met haar over en had “op een andere uitkomst gehoopt”. Uiteindelijk moet het kabinet volgens de CDA-leider met één mond spreken. “Dat zegt nou eenmaal ons staatsrecht.”

