Mogen nertsenhouders na ruiming een doorstart maken?

Het is het hete hangijzer tijdens het Kamerdebat van vandaag: mogen de inmiddels dertien met corona besmette nertsenfokkerijen een doorstart maken nadat hun dieren geruimd zijn? Vraag het Partij voor de Dieren (PvdD) en GroenLinks en er klinkt een luidkeels nee. ‘Nooit meer nieuwe nertsen in die stallen’, twitterde GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet vorige week al. ‘Voor goed sluiten!’, liet ook PvdD-leider Esther Ouwehand zich op datzelfde medium ontvallen. De partijen zetten dan ook in op een verbod op de doorstart van geruimde bedrijven.

Binnen de coalitie ligt de kwestie gecompliceerder. Want geruimde nertsenfokkers verbieden weer aan de slag te gaan, gaat niet zomaar. Ook niet nu de bedrijven, zoals bij de nertsenhouderij het geval is, over 3,5 jaar toch verplicht hun deuren moeten sluiten van het Rijk. Wie tegen zijn zin in de handdoek in de ring moet gooien, moet gecompenseerd worden. Voor het ruimen én voor het uitblijven van doorstartmogelijkheden. “Goederen afnemen van iemand zonder dat te vergoeden, kan juridisch niet”, zei voorman Wim Verhagen van de belangenvereniging, de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders, vorige maand al in de Boerderij. Daar moet een “fatsoenlijke vergoeding tegenover staan”, vindt het CDA ook.

Honderden miljoen euro's

Dat beseft ook de rest van de coalitie maar al te goed. De vraag is alleen: hoeveel is een voortijdige sluiting van fokkerijen het kabinet waard? Daar is nog geen overeenstemming over. Een compensatieregeling voor alle fokkers, dus ook voor bedrijven zonder besmettingen, kan oplopen tot in de honderden miljoenen euro’s. Een behoorlijke som geld waar CDA, VVD en ChristenUnie waarschijnlijk best mee kunnen leven. Maar voor D66, de partij die al jaren van de nertsenhouderij af wil, vormt het een dilemma. Waarom zo’n enorme zak geld slepen naar de omstreden bontsector waarvan al is besloten dat-ie moet ophouden te bestaan?

Makkelijker wordt het ook niet als het kabinet ervoor kiest alleen geruimde bedrijven tegemoet te komen. Voor fokkerijen die in deze ingedutte pelsmarkt het hoofd amper boven water houden, kan een eerder zo gevreesde coronabesmetting gaan lonken als daar flink voor gedokt wordt. En die perverse prikkel gaat landbouwminister Carola Schouten het liefst uit de weg.

De verwachting is dat Schouten haar oor te luisteren legt bij zowel de linkse als de rechtse partijen. Met andere woorden: een doorstart wordt waarschijnlijk ontmoedigd. Maar dan wel met een ruime compensatieregeling. Hoe ruim precies moet nog blijken. D66 zal er in ieder geval op aandringen dat de nertsenhouders helpen de pot met compensatiegeld te vullen. Dat is nu niet het geval.

