Mogelijk extra vaccinatie voor wie met Janssen-vaccin geprikt is

Er komt mogelijk snel een extra vaccinatie voor iedereen die het Janssen-vaccin heeft gekregen. Demissionair minister Hugo de Jonge laat met spoed onderzoek doen of deze groep gevaccineerden een ‘booster’ nodig heeft. Hij wil er volgende week een besluit over nemen.

De Jonge heeft de Gezondheidsraad gevraagd opnieuw te kijken naar de noodzaak, omdat er aanwijzingen zijn dat het Janssen-vaccin relatief sneller zijn werking verliest dan andere vaccins. Vanuit de Tweede Kamer zijn daar zorgen over. VVD, D66 en PvdA vinden dat beter meteen begonnen kan worden om voor iedereen die met Janssen is geprikt, een extra prik aan te bieden met Pfizer of Moderna. De minister beloofde het te laten onderzoeken.

Ouderen lopen meer risico

Wetenschappers van de Gezondheidsraad zagen vorige week nog geen medische redenen om de Janssen-groep op korte termijn op te roepen. Dat vaccin is vooral gegeven aan mensen jonger dan zestig, terwijl de Gezondheidsraad het dringender vindt om eerst de ouderen een extra vaccin te geven. Zij lopen veel meer risico bij een besmetting. Ook het kabinet houdt vast aan die lijn. “Het is logisch om met de oudste groep te beginnen, maar ik wil zelf ook weten of het Janssen-vaccin een reden kan zijn voor een booster”, aldus minister De Jonge.

De druk op het kabinet om sneller en meer boostervaccins uit te delen loopt op. Vrijdag maakt het kabinet bekend of ouderen eerder hun extra prik kunnen halen dan in december. Volgens het kabinet hebben de GGD’s tijd nodig om de campagne te organiseren en alles voor te bereiden voor een soepel verloop. Maar vanuit de zorg klinkt alarm. “We moeten zo snel mogelijk beginnen met het toedienen van boostervaccins”, dringt ic-arts Diederik Gommers aan namens de overbelaste ic-afdelingen in het land. Ook de Tweede Kamer vindt starten in december te laat.

