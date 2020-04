Moet de overheid de corona-noodfondsen zonder meer uitkeren aan Booking.com en andere bedrijven?

Booking.com, het online boekingsbedrijf voor hotelkamers ontweek het betalen van belasting, keerde miljarden euro’s uit aan de aandeelhouders en klopt nu aan bij de Nederlandse overheid voor steun. Diezelfde overheid houdt luchtvaartmaatschappij KLM met loonkostensubsidie op de been, terwijl die toch 1500 tijdelijke arbeidskrachten ontsloeg. In de Tweede Kamer groeit de irritatie. De linkse oppositie en regeringspartij D66 willen extra eisen stellen aan hulp van de overheid.

Woensdag praat de Tweede Kamer weer over de manier waarop het kabinet de coronacrisis probeert te bedwingen. Het huidige noodpakket geldt voor drie maanden. D66 vindt extra voorwaarden noodzakelijk als de regeling met drie maanden wordt verlengd.

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg meent dat een bedrijf dat steun wil, straks drie vinkjes moet zetten: geen bonussen, geen dividend en geen eigen aandelen inkopen. Nu, in de eerste drie maanden dat noodhulp mogelijk is, gelden deze eisen niet. Van Weyenberg kan zich niet voorstellen dat bedrijven hulp krijgen en toch dividend uitkeren. “Gebeurt dat wel, dan nagel ik ze in de Tweede Kamer aan de schandpaal.” De steun voor Booking.com nu intrekken, is geen optie, meent hij. “Er werken vijfduizend mensen bij dat bedrijf. Die verliezen mogelijk hun werk als wij niet helpen. Die kunnen wij niet de prijs laten betalen.”

Voorkomen dat aandeelhouders profiteren van overheidsgeld

Een andere regeringspartij, het CDA, wil pas reageren als het kabinet een voorstel op tafel legt. Voor de oppositie is duidelijk dat het kabinet strenger moet optreden. Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks, wil voorkomen dat aandeelhouders profiteren van overheidsgeld.

De PvdA trekt samen op met GroenLinks. PvdA-leider Lodewijk Asscher zei in tv-programma ‘Op1’: “Minister Koolmees heeft gelijk als hij zegt dat hij heel snel hulp moest organiseren, maar hij kan wel degelijk voorwaarden stellen. Een moreel appel doen op bedrijven als Booking.com om alleen gebruik te maken van overheidsgeld als het echt nodig is, werkt niet. Daar lachen deze jongens om.” De PvdA wil, samen met GroenLinks en de SP, dat bedrijven die steun ontvangen geen mensen ontslaan, geen geld uitkeren aan aandeelhouders en geen bonussen voor de hoogste bestuurders verstrekken.

Het kabinet kent de kritiek. Minister Wouter Koolmees van sociale zaken wijst erop dat Nederland werd overvallen door de crisis. Het kabinet moest met spoed een noodpakket samenstellen. Hij zegt dat het een generieke regeling werd die voor iedereen geldt voor bakker, kledingwinkel en multinational. Op die manier heeft de regeling snel effect en is hij uitvoerbaar voor overheidsorganisaties als het UWV en de Belastingdienst. Het kabinet deed een beroep op bedrijven er alleen gebruik van te maken als dat echt nodig is.

Snel ingrijpen was voor het kabinet belangrijk. Extra eisen stellen was in de eerste weken ingewikkeld en zou vertraging veroorzaken. Bedrijven waarvan de omzet vrijwel van de en de andere dag wegviel, zouden heel snel in de problemen komen. Ondernemingen kunnen een deel van de loonsom vergoed krijgen als zeker 20 procent van de omzet is wegvallen. Ze kunnen ook uitstel krijgen voor het betalen van belasting en de overheid wil garant staan voor bankkredieten.

