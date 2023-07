Mirjam Bikker wil verkiezingen in als CU-leider. ‘Met partijen als PVV en FvD kan ik niet in een coalitie zitten’

Om haar heen vertrekken Haagse politici bij bosjes, maar Mirjam Bikker (40) blijft. De voorvrouw van coalitiepartij ChristenUnie wil voor het eerst lijsttrekker worden bij de Tweede Kamerverkiezingen in november. In het najaar moeten de leden haar voordracht door het bestuur nog goedkeuren, maar dat lijkt een formaliteit.

Bikker leidt haar partij nog maar een half jaar – medio januari nam ze het stokje over van oud-fractievoorzitter Gert-Jan Segers. “Het was nogal een stoomcursus”, zegt ze over de afgelopen maanden. “Ik heb zin om als lijsttrekker de verkiezingen in te gaan. Want het gaat echt ergens over: wat is je kompas, welke kant wil je op met Nederland?”

Geen goed huwelijk

Een vraag die na de verkiezingen ook op Bikkers bordje belandt: coalitie of oppositie? De CU nam deel aan drie van de afgelopen vijf kabinetten. Daarin sloot de partij soms ‘pijnlijke compromissen’ die veel kritiek kregen van de achterban – ook in Rutte IV.

Bikker staat nog steeds achter deelname aan het laatste kabinet, zegt ze. Maar veel enthousiasme valt niet te bespeuren. “Het was een verstandshuwelijk. Dat zijn niet de beste huwelijken, blijkt maar weer.”

Oppositie dus? Die keuze wil ze vóór de verkiezingen nog niet maken. “Het kan goed zijn ons geluid voluit in de Kamer te laten horen. Er zijn soms misschien afslagen denkbaar – je hoort mijn aarzeling – dat we in het kabinet gaan, maar ik zit hier niet voor het pluche.”

Nieuwe generatie

Ze is, zegt Bikker, onderdeel van ‘de nieuwe generatie’ die achterblijft na de exodus van politici als Mark Rutte, Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra, Hugo de Jonge en Carola Schouten. Alle vier coalitiepartijen krijgen een andere lijsttrekker dan bij de vorige verkiezingen. “Ik hoop dat we ons weer focussen op de toekomst en niet blijven hangen in politiek chagrijn.”

Toch begrijpt Bikker dat veel politici ‘Den Haag’ vaarwel zeggen. “Politiek is een intens en gulzig vak. De verruwing van het maatschappelijke klimaat doet veel met mensen, in het bijzonder vrouwen. Polarisatie gaat ook mijn deur niet voorbij.”

Waarom gaat zij wél door? “Ik voel een innerlijke drive om verbeteringen aan te brengen in mensenlevens. Kijk bijvoorbeeld hoeveel kinderen er in armoede leven … Daar wil ik iets aan doen.”

Uitsluiten?

Als haar partij toch opnieuw gaat regeren, zegt Bikker, dan in ieder geval niet tegen elke prijs. Van inperking van gezinshereniging voor oorlogsvluchtelingen – het voorstel dat Rutte IV de kop kostte – kan volgens haar geen sprake zijn. “Die lijn hebben we nu getrokken en zal in de toekomst niet verschuiven.”

Dat geldt ook voor samenwerking met radicaal- en extreemrechtse partijen als PVV en FvD. In haar partij ontstond recent grote ophef toen de Flevolandse CU-fractie in een college stapte met de provinciale PVV.

Dat gaat landelijk niet gebeuren, zegt Bikker. “De zorgen van hun kiezers wil ik niet van tafel vegen. Maar als je de vrijheid van godsdienst voor bepaalde mensen beperkt en minderheden iets ontzegt wat je anderen wél toekent, zet je de bijl aan de wortel van de democratische rechtsstaat. Het is niet aan de orde dat ik met zulke partijen in een coalitie ga zitten.”

Lees ook:

Ook Carola Schouten zegt landspolitiek vaarwel. ‘Er staat een nieuwe generatie klaar’

De meest ervaren ChristenUnie-politicus stopt ermee. Na de vorming van een nieuw kabinet keert vicepremier Carola Schouten niet terug in Den Haag.