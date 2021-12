Ministersploeg op komst met veel nieuwe gezichten

D66 levert de minister van klimaat en energie, een van de nieuwe posten in het kabinet. En CDA’er Hugo de Jonge keert niet terug als coronaminister. Dat blijkt uit de lijst met kabinetsposten per partij, die donderdag naar buiten is gebracht.

De VVD van premier Mark Rutte levert de meeste posten. Zoals, niet geheel verrassend, de minister en staatssecretaris van justitie en veiligheid. Ook de ministeries van economische zaken en infrastructuur en waterstaat zullen bemand worden door VVD’ers. Bij Financiën en Volksgezondheid neemt D66 het stokje over van het CDA. De nieuwe ministers van onderwijs en defensie zijn ook D66'ers.

Daar staat tegenover dat het CDA buitenlandse zaken blijft bemannen. Nadat D66-leider Sigrid Kaag in het najaar was afgetreden, nam CDA’er Ben Knapen die post waar. Daarnaast zullen de christendemocraten de minister van sociale zaken leveren. En ook de nieuwe minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, die de woningmarkt uit het slop moet trekken, is een CDA’er.

Net als in kabinet-Rutte III komt de landbouwminister van de ChristenUnie. Deze kleinste coalitiepartij mag ook de nieuwe ministerspost armoedebeleid, participatie en pensioenen op het ministerie van sociale zaken gaan invullen.

Nieuwe gezichten

Wie zijn dan de twintig ministers die voor nieuw elan moeten gaan zorgen in het nieuwe kabinet? De namen zijn tot het laatste moment geheim gebleven, maar lang zal dat niet meer duren. Formateur Mark Rutte heeft de lijst rond en wil zondag de ministersploeg bekendmaken.

Naar de nieuwe bewindslieden zelf is het nog grotendeels gissen. Bekend is wel dat Rutte en CDA-leider Wopke Hoekstra opnieuw het kabinet ingaan. En het ziet ernaar uit - de signalen daarover worden steeds sterker - dat ook D66-leider Sigrid Kaag kiest voor het ministerschap in plaats van het fractievoorzitterschap in de Kamer. Zij wordt genoemd voor Financiën. Dat zou betekenen dat alle partijleiders, op Gert-Jan Segers van de ChristenUnie na, de Tweede Kamer verlaten.

Beoogd premier Rutte begint in elk geval maandag 3 januari aan de sollicitatiegesprekken met de twintig ministerskandidaten. Een voor een komen ze langs voor een vertrouwelijk gesprek dat de laatste kans biedt mogelijke ballast uit het verleden op te biechten.

De gesprekken moeten volgende week donderdag zijn afgerond, 10 januari staat het nieuwe kabinet op het bordes. Eén ding is nu al duidelijk: het zijn vooral nieuwe gezichten die volgende week tegenover de formateur plaats zullen nemen.

Afscheidsbrieven

Van het oude kabinet zijn er waarschijnlijk weinig ministers die doorgaan. De afscheidsberichten druppelen binnen. Minister Sander Dekker van rechtsbescherming (VVD) zal niet terugkeren in het nieuwe kabinet. Hij vindt het tijd voor ‘iets anders’.

Minister Ingrid van Engelshoven (D66) vertrekt definitief uit de Haagse politiek. Ze wil ruimte maken voor ‘nieuw bloed’. Arie Slob (ChristenUnie) vindt dat hij lang genoeg op het Binnenhof heeft gewerkt, met veertien jaar op de teller.

Ook partijgenoot Paul Blokhuis, die staatssecretaris was, verlaat de Haagse politiek. De Telegraaf meldt donderdag dat ook CDA’er Ferd Grapperhaus niet terugkeert. En eerder had ook D66-minister Wouter Koolmees al duidelijk gemaakt dat hij er een streep onder zet.

Het hart van het nieuwe kabinet zal er bekend uitzien. Behalve Rutte, Hoekstra en waarschijnlijk ook Kaag, is het haast zeker dat ook Carola Schouten van de ChristenUnie doorgaat als minister. Waarschijnlijk zal zij opnieuw vicepremier worden.

De vraag is of Schouten door zal gaan als minister van landbouw. Na een veelbelovende start in Rutte III, waarin zij het populairste bewindspersoon was, kreeg ze forse kritiek te verduren tijdens de stikstofcrisis. Daarbij waren ook intimidaties en bedreigingen door boze boeren niet van de lucht.

Hugo de Jonge

Of de huidige CDA vice-premier Hugo de Jonge doorgaat, is onzeker. Zeker is in elk geval dat in het nieuwe kabinet een D66-coronaminister zijn of haar opwachting maakt. Daarnaast zullen waarschijnlijk flink wat staatssecretarissen uit het vorige kabinet promotie maken. En wordt het geen ministerschap, dan is de nieuwe coalitie ook nog op zoek naar negen staatssecretarissen.

