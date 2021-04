Ministers hekelden kritische coalitiekamerleden, kabinet doet aangifte wegens lekken notulen

D66-minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken nam daarin het voortouw, maar hij kreeg bijval van premier Mark Rutte, CDA-minister Wopke Hoekstra van Financiën en D66-vicepremier Kajsa Ollongren. Dat staat in de notulen die maandag zijn vrijgegeven.

VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen merkte op dat het “in geen geval” acceptabel is dat “coalitiefracties een scherper standpunt innemen dan oppositiefracties”. Premier Rutte was het daarmee eens, zo blijkt uit de notulen.

Het kabinet gaat aangifte doen voor het lekken van de notulen van de ministerraad. Deze notulen zijn staatsgeheim van de categorie Zeer Geheim.

Het kabinet keurt het lekken “ten zeerste” af, schrijft demissionair premier Mark Rutte aan de Tweede Kamer.

Het gaat om onthullingen van RTL Nieuws dat er in de ministerraad doelbewust is afgesproken om bepaalde informatie achter te houden voor de Tweede Kamer. In een brief aan de Kamer wijst Rutte naar het voormalige beleid “dat documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad, in beginsel niet werden verstrekt aan de Tweede Kamer”.

Dit is mede naar aanleiding van de verhoren van een speciale Kamercommissie over de toeslagenaffaire de ‘Rutte-doctrine’ gaan heten, en is na het vallen van het kabinet aangepast. Maar destijds gold die beperking nog.

Dit bericht wordt aangevuld.

Lees ook:

Staatsgeheim, persoonlijk en mogelijk ‘brisant’: wat zijn p-notulen?

Vijf vragen en antwoorden over de notulen van de ministerraad uit het jaar 2019, toen de ministers spraken over de toeslagenaffaire.