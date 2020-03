Ministerie van Volksgezondheid moet halsoverkop onveilige Chinese mondkapjes terughalen

Het ministerie van VWS moet Chinese mondkapjes halsoverkop terughalen uit ziekenhuizen waar ze zaterdag al waren uitgedeeld. De rest van de partij wordt in de dozen gelaten. Ze passen niet en houden het virus onvoldoende tegen. Dat bevestigt het ministerie van volksgezondheid.

De mondkapjes waren bedoeld om het dringende tekort aan beschermingsmiddelen op te lossen. Het kabinet hoopte met 1,3 miljoen mondkapjes uit China de problemen op te kunnen lossen. De eerste zending van 600.000 mondkapjes is gearriveerd, waarop zaterdag de kapjes werden verdeeld onder ziekenhuizen. Vrij snel kwam daarna het eerste signaal dat de kwaliteit ondermaats is.

Volgens het ministerie is daarna de rest van de partij ‘on hold gezet’ en niet verder verspreid. “Ook een tweede test wees uit dat de maskers niet voldeden aan de kwaliteitsnorm. Er is nu besloten om deze hele zending niet meer in te zetten. Nieuwe zendingen zullen een extra test ondergaan”, aldus het ministerie.

Alles uit het buitenland geïmporteerd

Een van de oorzaken van de tekorten is dat Nederland zelf geen producenten heeft die mondkapjes maken; alles moet uit het buitenland worden geïmporteerd. De leveranciers die normaal aan Nederlandse zorginstellingen leveren, zijn de afgelopen weken door het ministerie van VWS om tafel gezet om samen met spoed mondkapjes te leveren en eerlijk te verdelen. “Met man en macht wordt er gewerkt om zoveel mogelijk beschermingsmiddelen beschikbaar te krijgen. Veiligheid en kwaliteit van beschermingsmiddelen staan daarbij voorop", aldus het ministerie van VWS.

Bijkomend probleem is dat er in Europa een onderlinge strijd is om de mondkapjes. Frankrijk kwam op 5 maart met de maatregel om alle Franse mondkapjes te vorderen voor Franse ziekenhuizen. Vrachtwagens met bestellingen werden bij de grens tegengehouden. Nederland greep naast. Wereldwijd is er nu zoveel vraag naar mondkapjes met het nodige beschermingsniveau FFP2 dat ‘het ontzettend lastig is’ eraan te komen, ziet het ministerie.

Ook het vrijwillige overleg over verdeling binnen Nederland zelf is tot nu toe nog geen doorslaand succes. Minister Hugo de Jonge heeft onlangs gedreigd ook hier wettelijke dwang in te zetten om de voorraden aan mondkapjes te vorderen, maar dat maakte leveranciers zo ‘schuchter’, dat hij die maatregel weer heeft ingetrokken.

Dringende tekorten aan beschermingsmiddelen

De tekorten zijn dringend, erkende het kabinet vorige week. In de Tweede Kamer is veel bezorgdheid over de tekorten aan beschermingsmiddelen. Nederland heeft uit China ook mondkapjes cadeau gekregen, onder andere van de grote telefonieaanbieder Huawei.

Als gevolg van de tekorten zijn de criteria voor het gebruik van de mondmaskers verlaagd. Huisartsen en thuiszorgmedewerkers worden bijvoorbeeld geacht om bij patiëntencontact dat korten duurt dan vijf minuten, zonder masker te werken. Hierover is veel onrust onder zorgpersoneel.

Lees ook:

Reconstructie vier weken crisismanagement: Rutte wil liever overtuigen dan afdwingen

Het leek of het kabinet lang achter de feiten aanholde, in de eerste vier weken van de coronacrisis. Besluiten waren goed afgewogen, maar werden slecht gecommuniceerd, in wat premier Rutte ‘de grootste crisis sinds de oorlog’ noemt. Een terugblik.