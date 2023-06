Ministerie van financiën verwijdert video vanwege racistische reacties

Het ministerie van financiën heeft een uitlegvideo van Twitter verwijderd, nadat die een stortvloed aan racistische reacties losmaakte. Volgens minister Sigrid Kaag van financiën was er sprake van ‘pure haat en belediging’.

In de video was een ambtenaar van kleur te zien, die uitleg gaf over een betalingsmethode waarbij je achteraf betaalt bij (web)winkels, en over betere bescherming van consumenten.

‘Geen podium bieden aan haat’

In de reacties onder de video waren allerlei racistische en beledigende reacties te lezen. Hierop besloot het ministerie de video van Twitter te verwijderen. In een reactie op Twitter schrijft het ministerie dat de video is verwijderd om ‘geen podium te bieden aan deze haat’ en dat de opmerkingen gerapporteerd zijn.

Ook minister van financien Sigrid Kaag heeft gereageerd, in een video op Twitter. Volgens Kaag laten de reacties zien dat racisme een diepgeworteld probleem is in de Nederlandse samenleving. Zij noemt het ‘belangrijk’ dat mensen zich uit blijven spreken als ze racisme tegenkomen. Kaag spreekt zich zelf geregeld uit over de haat en intimidaties die verspreid worden via sociale media, ook aan haar eigen adres. In het filmpje uit zij haar zorgen dat sociale media worden gebruikt als vrijplaats voor “racistische drek.”

Minder moderatie op Twitter sinds overname door Elon Musk

Het racisme en het verwijderen van het filmpje komt twee weken nadat Kamervoorzitter Vera Bergkamp een brief schreef aan Twitter waarin zij haar zorgen uitte over bedreigingen en beledigingen die Tweede Kamerleden op Twitter ontvangen. In de brief schreef Bergkamp dat de vrijheid van meningsuiting niet betekent dat bedreigingen en beledigingen gefaciliteerd moeten worden.

Sinds miljardair Elon Musk Twitter kocht, zijn de zorgen over de verspreiding van desinformatie en dreigementen op het medium flink toegenomen. Het platform modereert reacties nu veel minder dan voorheen.

Hoewel het oorspronkelijke filmpje niet meer te vinden is op Twitter, zijn veel van de racistische reacties niet verwijderd. Ook onder de reacties van het ministerie van financiën en minister Kaag zijn inmiddels meerdere haatdragende en beledigende reacties geschreven.

