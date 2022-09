Ministerie liet zich bespelen door Sywert van Lienden bij mondkapjesdeal

Een ‘ongemakkelijk gevoel’, houdt minister Conny Helder over aan de deal die onder politieke verantwoordelijkheid van haar voorganger in 2020 werd gesloten met Sywert van Lienden. Voor 100 miljoen euro mocht Van Liendens bedrijfje mondkapjes gaan leveren voor de zorg. Vrijdag werd met veel vertraging het onderzoek gepresenteerd naar de gang van zaken bij de omstreden deal.

Toen de handtekeningen werden gezet kon het ministerie weten dat Van Lienden rijk zou worden. Het contract werd gesloten met de commerciële bv die de jonge CDA’er had opgericht, en niet met de stichting die non-profit werkte. Die moest naar de buitenwereld het beeld geven dat Van Lienden en partners uit liefdadigheid werkten. “Bij het sluiten van de overeenkomst waren VWS en het inkoopcentrum LCH zich ervan bewust dat het de Relief Goods Alliance bv betrof”, schrijft minister Helder aan de Tweede Kamer. Met het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) kocht de overheid centraal mondkapjes in voor de zorg.

Druk via politieke ingangen

De mondkapjesdeal móest er komen, is het beeld dat oprijst uit het onafhankelijke onderzoeksrapport van Deloitte. Van Lienden was niet de enige vip of bekende Nederlander die in 2020 mondkapjes kon gaan leveren. Maar wel de enige met wie de deal tot stand kwam ‘onder bezwaar’ van het inkoopcentrum.

Politiek gezien zal minister Helder er nog een flinke dobber aan hebben om te verdedigen waarom het ministerie zich zo door Van Lienden liet bespelen. Volgens de minister voerde hij ‘forse druk’ uit, via de media maar ook via ‘politieke ingangen’. Van Liendens stichting en bv gaven daarbij een ‘onjuiste voorstelling van zaken’ en ‘speelden partijen bewust tegen elkaar uit’.

Het ongemakkelijke gevoel van minister Helder betreft het schimmenspel dat Van Lienden en zijn partners opvoerden. Naar buiten toe presenteerden zij zich als non-profit. Maar in de Tweede Kamer zal Helder ongetwijfeld de vraag krijgen waarom het ministerie zelf ook dat beeld van liefdadigheid in stand hield. Pas na onthullingen in de Volkskrant werd bekend dat Van Lienden miljonair was geworden. Twee jaar lang was dat stil gebleven.

Geen nieuws over rol Hugo de Jonge

Met de inhoud van de deal is niets mis, verdedigt de huidige minister, verwijzend naar het feitenrelaas van onderzoeksbureau Deloitte. De Tweede Kamer smeekte in maart 2020 om snel veel mondkapjes te kopen; de zorg zat erom te springen. Het was voor de inkoop niet relevant of een leverancier non-profit werkte of winst maakte. Dit speelde ‘geen bepalende rol’, constateren de onderzoekers.

De politieke ingangen die Van Lienden kreeg, blijven een gevoelige kwestie. Eerder werd al bekend hoe CDA-minister Hugo de Jonge aandrong dat Van Lienden kon gaan onderhandelen. Bij de deal zelf was De Jonge niet betrokken, blijkt uit het onderzoeksrapport. Nieuwe feiten over zijn rol zijn er niet naar boven gekomen.

Uit het onderzoek blijkt opnieuw hoe VWS en het LCH van mening verschilden over een deal met Van Lienden. Het LCH was tegen maar werd uiteindelijk ‘overruled’. Door wie, dat is nog steeds niet duidelijk. Van Lienden en zijn kompanen hebben geen volledige openheid van zaken gegeven, schrijft Deloitte. Het accountantsbureau kreeg niet alle informatie waar het om vroeg.

Strafrechtelijk onderzoek

In een reactie stellen Van Lienden en zijn zakenpartner dat het Deloitte-onderzoek “duidelijk maakt dat de overheid zich destijds bewust was dat het een commerciële overeenkomst sloot”. De prijzen die Van Liendens Relief Goods Alliance voor de mondkapjes vroeg, waren volgens de drie “conform de toentertijd vastgestelde prijzen door de overheid”. Het drietal erkent wel dat ze “achteraf gezien beter hadden kunnen communiceren”.

Naast het onderzoek loopt er nog een strafrechtelijk onderzoek. Het huidige bestuur van de non-profit Hulptroepen Alliantie zegt dat het er alle schijn van heeft “dat opgebouwde goodwill is misbruikt voor eigen gewin”.

Lees ook:

Kopen, kopen, kopen: Sywert van Lienden maakte optimaal gebruik van druk op ministerie

Kon dat onderzoek naar de mondkapjesdeals echt niet sneller?

Na zes keer uitstel lijkt het onderzoek naar de deal van Sywert van Lienden en zakenpartners nu klaar.

De Jonges vingerafdrukken zitten opeens toch op de mondkapjesdeal, en dat ligt politiek gevoelig

Minister Hugo de Jonge bemiddelde bij de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden. ‘Met de juiste intenties’, verdedigt hij zich, toen dat naar buiten kwam in maart van dit jaar - twee jaar na de deal.