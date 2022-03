Ministerie gaat proces verbreding A27 Amelisweerd toch voortzetten

Het ministerie had de besluitvorming op pauze gezet, zodat partijen uit de regio met alternatieven konden komen. Maar die alternatieve plannen voldeden volgens een externe commissie niet aan de eisen voor onder meer verkeersveiligheid, laat een ministeriewoordvoerder weten.

Het departement zet de plannen door, omdat het niet wil dat de huidige fileproblematiek nog groter wordt. Eerst past het ministerie de stikstofberekening aan, zodat die voldoet aan de eerder aangescherpte regels daarvoor. Vervolgens moet de Raad van State oordelen of het project door kan gaan. Daarna volgt de aanbesteding. “De schop zal daarom niet direct in de grond gaan”, schrijft Harbers. Als alternatieven zich toch nog aandienen, dan kan het plan alsnog worden aangepast, aldus de minister.

Het project roept veel weerstand op in de omgeving. Voor de verbreding moeten honderden bomen uit het historische bos worden gekapt. Zowel de gemeenteraad van Utrecht als de provincie zijn daartegen. De regionale besturen willen een snelheidsverlaging bij Amelisweerd, zodat verbreding niet nodig is. De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma was eerder ‘ontzettend blij’ dat de optie voor alternatieven in het regeerakkoord staat.

