Ministerie en gemeenten eens over geld voor verbeteringen in de jeugdzorg

Over de financiën zijn ze het eens. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (volksgezondheid, welzijn en sport) en de gemeenten sloten een principeakkoord over het financiële hoofdstuk in de verder nog vast te stellen ‘hervormingsagenda jeugd’. Het Rijk zal de komende jaren minder bezuinigen, maakte Van Ooijen dinsdagmiddag bekend.

De jeugdzorg moet beter en effectiever, vindt het kabinet. Maar het liet die ambitie in het coalitieakkoord vergezeld gaan van een bezuiniging van zo'n 740 miljoen euro, en daarom wilden de gemeenten niet beginnen aan een grootse hervorming van de jeugdzorg en jeugdbescherming. Van Ooijen komt hen tegemoet door in 2024 en 2025 al met al 385 miljoen minder te bezuinigen.

“Dit akkoord is goed nieuws voor alle kinderen en jongeren”, zei van Ooijen dinsdagmiddag. “Het maakt de weg vrij voor een inhoudelijk akkoord over de complete hervormingsagenda.” Die staat volgens hem al “voor een groot deel op de rit”. Nu de financiële paragraaf er ligt, zou het complete plan volgens hem binnen een paar dagen of weken af moeten zijn.

Thuis opgroeien

Wat de uitgangspunten van dat plan zijn, is al langer bekend. Het kabinet wil onder meer dat minder jongeren gebruik gaan maken van de lichtste vormen van hulpverlening. Zo zou er meer tijd en geld overblijven voor de kinderen en jongeren met de zwaarste en lastigste problemen.

Ook wil Van Ooijen dat meer kinderen thuis opgroeien. “Omdat zelfs thuis opgroeien in een lastige situatie beter is dan opgroeien in een pleeggezin of een instelling”, zegt hij. Daarnaast moeten de administratieve lasten fors omlaag.

Van Ooijen presenteerde het akkoord met de gemeenten vlak voor het debat van donderdag over het onderwerp. Dan wacht hem een kritische Tweede Kamer. Zowel de twee verantwoordelijke inspecties als de Rekenkamer publiceerden zeer kritische rapporten over de staat van de jeugdzorg. De Kamer vraagt de staatssecretaris al langer om actie, en verwijt hem een afwachtende houding.

In reactie op het akkoord verwijten oppositiepartijen hem dat er weliswaar minder wordt bezuinigd, maar dat er nog steeds geld afgaat. Ook vragen de fracties om een snel en goed inhoudelijk akkoord.

